Laut den CME Group Daten ist das Open Interest der EUR Futures am Dienstag um mehr als 6.3K Kontrakte gefallen, nach dem das Endergebnis am Montag bei 571.304 Kontrakten lag. Auf der anderen Seite legte das Volumen um mehr als 34K zu. Euro/Dollar Aufwärtsbewegung in der Nähe der 1,2400 begrenzt Das Open Interest ließ gestern nach, so dass es die 7. ...

