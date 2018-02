Außenminister Gabriel hofft, dass der in der Türkei inhaftierte Deniz Yücel bald freigelassen wird. Denn dafür habe er in den letzten Wochen alles getan.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) erwartet eine baldige Gerichtsentscheidung im Fall des seit einem Jahr in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel. "Und ich hoffe natürlich, dass die positiv für Deniz Yücel ausgeht", sagte Gabriel am Mittwoch bei einem Besuch in Belgrad weiter.

"Wir haben alles dafür getan in den letzten Tagen und Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...