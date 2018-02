Hamburg (ots) - Der deutsche Star-Designer Guido Maria Kretschmer, 52, wird im September seinen Partner Frank Mutters, 62, heiraten. Seit 33 Jahren sind die beiden liiert. Die Feier soll auf Sylt stattfinden, wie Kretschmer exklusiv in der aktuellen GALA (EVT: 15. 2.) verrät: "Ich finde es eine schöne Idee, die Hochzeit dort zu feiern ... Uns beide verbindet die Liebe zur Nordsee." Das Paar ist bereits intensiv mit der Hochzeitsplanung beschäftigt. "Wir haben eine tolle Location gefunden", sagt Kretschmer. "In jedem Fall wird all das zusammenkommen, was mit Frank, meinem Leben und allen wichtigen Lebensmenschen zu tun hat. Die Hochzeit ist einfach ein ganz großes Glück für uns beide." Die Eheringe wird das Design-Multitalent selbst entwerfen.



