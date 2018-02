Geisenheim (ots) - Der Probiotika-Spezialist Dr. Wolz bietet jetzt mit Darmflora plus select intensiv (https://goo.gl/QsHrWJ) ein neues, sehr hoch dosiertes Probiotikum an: Es enthält 18 unterschiedliche, spezialisierte Milchsäurebakterien-Kulturen in der genau abgestimmten Dosierung von 140 Milliarden pro Tag. Damit ist es das zurzeit am höchsten dosierte deutsche Probiotikum. Durch die hohe Dosierung und die große Bandbreite an Bakterienstämmen eignet sich Darmflora plus intensiv besonders für eine Darm-Intensiv-Kur.



Darmflora plus select intensiv wird exklusiv im Reformhaus vertrieben. Für den freien Verkauf bietet Dr. Wolz das Präparat Darmflora plus select intens mit 100 Milliarden Bakterien pro Tagesdosis. Beide Präparate sind sogenannte Multi-Species-Präparate mit 18 verschiedenen Stämmen. Die Bakterien sind gegen Magen- und Gallensäure geschützt. Daher kommen sie im Darm unbeschadet an. Durch die Aufteilung auf 4 Kapseln wird eine individuelle Dosierung ermöglicht. Da jedes Breitband-Probiotikum auch B-Vitamine enthalten sollte, weil diese die Milchsäurebakterien in ihrem Wachstum unterstützen, sind in Darmflora plus select intens und intensiv noch die Vitamine B1, B2, B6, B12, Biotin und Folsäure enthalten.



"Eine Darm-Intensiv-Kur ist sinnvoll für bei Patienten mit einer schweren Dysbiose, z.B. wenn die Darmflora aufgrund von Langzeitmedikamentengabe (Antibiotika, Kortison), Krankheiten, hohe Belastung durch Giftstoffe (z.B. Feinstaub) oder Stress besonders stark geschädigt wurde", so Geschäftsführer Dr. med. Georg Wolz. "Dies kann sich äußern in einem gestörten Immunsystem (erhöhte Anfälligkeit), Magen-Darm-Problemen, Überreagieren auf Allergene oder auch Abgeschlagenheit, Erschöpfung bis hin zu depressiven Verstimmungen." Nach einer Antibiotika-Therapie benötigt die Darmflora neuesten Studien zufolge bis zu sechs Monate, um sich zu regenerieren.



Bei den 18 spezialisierten und genetisch charakterisierten Milchsäurebakterien-Kulturen handelt es sich um Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Bifidobacterium breve, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus brevis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum und Bifidobacterium bifidum.



Darmflora plus select intensiv ist in Reformhäusern und Darmflora plus select intens ist in Apotheken (40 Kapseln PZN 13839419 und 80 Kapseln PZN 13839425) oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich: http://ots.de/nXL9Uq



Beide Präparate sind frei von Gelatine, Gluten, Lactose, Fructose, Farbstoffen und Histamin.



Über Dr. Wolz



Die Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 45 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesundherhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.



Weitere Informationen unter www.wolz.de.



