Hamburg (ots) - Fast dreiviertel aller Frauen wurden in ihrem Leben schon mindestens einmal sexuell belästigt. Das ergibt eine repräsentative Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa für die aktuelle Titelgeschichte der Zeitschrift stern durchgeführt hat. Befragt wurden 1.010 Frauen ab 18 Jahre.



74 Prozent der Befragten gaben an, schon auf die ein oder andere Art sexuell belästigt worden zu sein. 54 Prozent haben unangemessene Bemerkungen erlebt, durch die sie sich belästigt fühlten. 49 Prozent berichteten von ungewünschten Berührungen, 32 Prozent von anzüglichen Blicken. Gewalttätigen Übergriffen waren 7 Prozent der Befragten ausgesetzt.



Am häufigsten fühlten sich die Frauen sexuell belästigt durch eine unbekannte Person (44 Prozent). Bei 24 Prozent ging es um Kollegen, bei 22 Prozent um eine Person aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis. Bei zwölf Prozent um einen Vorgesetzten.



67 Prozent der Befragten glauben, dass sexuelle Belästigung von Frauen seltener werden könnte, wenn Frauen gestärkt werden, so dass sie besser dagegen vorgehen können. 61 Prozent setzen in dieser Hinsicht auf härtere Gesetze, 59 Prozent auf eine veränderte Darstellung von Frauen in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in Werbung und Medien. Fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) denkt, dass die Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Beruf, zum Beispiel durch gleiche Bezahlung, sexuelle Belästigung seltener machen könnte.



Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, STERN newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6329 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6329.rss2



Pressekontakt:



Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation, Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.de