Ein Steinway-Flügel in der Suite, ein privater Butler rund um die Uhr und Rosenblüten auf dem Bett: Rund ein Dutzend Reedereien bietet Luxus pur auf hoher See. Das neueste Luxus-Schiff, die Seven Seas Explorer, treibt es auf die Spitze. Die größte Suite misst 360 Quadratmeter. kreuzfahrten.de, der große Online-Anbieter für Kreuzfahrten, hat die Luxus-Reedereien gecheckt.



Die Nachfrage nach Luxus auf hoher See steigt: Dabei geht es nicht um goldene Wasserhähne. Eine Kreuzfahrt auf einem modernen Luxusschiff bietet viel Platz an Bord, individuelle Ausflüge, eine elegante Ausstattung und eine exquisite Küche. Noch wichtiger ist der Service: persönlich, unaufdringlich und stets bereit, dem Gast seine Wünsche zu erfüllen.



Schiffe aus dem Luxussegment gehören zu den kleineren auf den Weltmeeren inklusive der Aura einer Yacht und der Anlandung an wenig frequentierten Häfen. Zudem sind die meisten Luxusschiffe auf All-Inclusive ausgerichtet. Selbst hochwertige Getränke sind auf dem ganzen Schiff rund um die Uhr kostenlos. Eine Luxus-Reise kann also preiswerter sein als das vermeintliche Schnäppchen



Wer ein Mittelklasse-Schiff bucht und viel Geld für Extras ausgibt, bezahlt am Ende mehr Geld als auf einem teuren Schiff, das viele Leistungen in den Reisepreis inkludiert. Auch lohnt es sich, nach Schnäppchen zu suchen. Selbst die Luxusreedereien müssen Kabinen und Suiten füllen. Sie bieten zu bestimmten Zeiten sehr attraktive Preise.



Nur zehn Prozent aller Hochseeschiffe gehören zum Luxussegment: Dazu zählen Hapag-Lloyd Cruises, Crystal Cruises, Ponant, Silversea, Seabourn, Regent Seven Seas Cruises, Cunard, SeaDream und Sea Cloud Cruises. Auch Azamara Club Cruises und Oceania Cruises bewegen sich auf luxuriösem Niveau.



Hapag-Lloyd Cruises - legerer Luxus



Hapag-Lloyd Cruises schwimmt im Luxussegment ganz vorne mit. Während die MS Europa schon lange als Grand Hotel auf dem Meer gilt, bietet die jüngere Schwester, die MS Europa 2, Luxus der modernen, legeren Art. Die rund 500 Gäste, die von 370 Crew-Mitgliedern umsorgt werden, genießen an Bord eine entspannte Atmosphäre getreu dem Motto: mehr Lifestyle und weniger Kreuzfahrt-Rituale der alten Schule. Der Service kommt bei den Gästen gut an. Auf Wunsch gibt es private Landarrangements und Ausflüge, Limousinen-Transfers oder einen Nanny-Service für gestresste Eltern.



Ponant - exklusive Reiserouten



Elegant-schnittige Schiffe und stilvolle "Savoir-Vivre"-Atmosphäre bietet die französische Reederei Ponant. Herausragend sind vor allem die exklusiven Routen, die häufig in polare Regionen führen. Die vier Schiffe Le Boréal, L'Austral, Le Soléal und Le Lyrial sind mit einer Eisklasse zertifiziert und können die glitzernden Wunderwelten der Arktis und der Antarktis bereisen - bei höchstem Komfort an Bord. Die vier baugleichen Schwestern setzen auf ein All-Inclusive-Konzept und verwöhnen die Gäste kulinarisch mit französischem Touch.



Regent Seven Seas Cruises - Steinway-Flügel in der Suite



Bei Regent Seven Seas Cruises wird dem Gast jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. Ob Ausflug im Privatfahrzeug mit eigenem Fahrer, In-Room-Dining oder Arrangements für eine private Feier: Der Gast ist stets König. Ultimativen Luxus bietet die Seven Seas Explorer, die als luxuriösestes Schiff auf den Weltmeeren gepriesen wird. Für Furore sorgt die 360 Quadratmeter große Regent Suite. Sie bietet zwei Schlafzimmer, ein weitläufiges Wohnzimmer mit Steinway-Flügel, einen privaten Spa-Bereich und einen Wintergarten.



Seabourn - Massagen inklusive



Seabourn steht für Eleganz und Exklusivität und steuert mit den wendigen XXL-Yachten entlegene Regionen und exotische Häfen an. Ob geheime Buchten in der Karibik, perlweiße Strände im Indischen Ozean oder das ewige Eis der Antarktis - auf die Gäste warten Once-in-a-lifetime-Erlebnisse. Dazu zählen individuelle Ausflüge, eine Fahrt mit dem Heißtluftballon und ein romantisches Dinner an einem verschwiegenen Ort. Kulinarisch spielt Seabourn in der ersten Liga und der Spa-Bereich bietet auf rund 1000 Quadratmetern eine Wohlfühl-Oase für Verwöhnte. Das All-Inclusive-Konzept umfasst bei Seabourn alle Getränke an Bord einschließlich Champagner. Zudem gibt es "Massage Moments", kostenlose Spontan-Massagen zur Entspannung.



SeaDream Yacht Club - spontan den Anker werfen



Bei SeaDream Yacht Club genießen die Passagiere ein Gast-Crew-Verhältnis von nahezu 1:1 - beste Voraussetzung für einen Service, der keine Wünsche offen lässt. Die beiden Schwesterschiffe SeaDream I und SeaDream II bieten nur jeweils 55 Kabinen und steuern kleine, versteckte Häfen im Mittelmeer und in der Karibik an. Service und Flexibilität sind Programm: Der Kapitän wirft auf Wunsch der Gäste spontan den Anker für ein Strand-Barbecue oder eine Tour an Land. In den Kabinen finden die Passagiere Schlafanzüge mit eingesticktem Namen.



Silversea - schwimmende Luxus-Restaurants



Silversea setzt schon seit vielen Jahren Maßstäbe in Sachen Luxus und steuert mit ihre XXL-Yachten rund 800 Reiseziele auf allen sieben Kontinenten an, mehr als jede andere Kreuzfahrtlinie. Die Reederei hat sich zum Ziel gesetzt, die Gäste wie auf einer Privatyacht zu verwöhnen. Dazu gehören ein Butler-Service und eine exquisite Gourmet-Küche. Die Schiffe gelten als schwimmende Luxus-Restaurants, deren kulinarisches Angebot von den jeweils bereisten Regionen inspiriert ist. Im Hafen von Hongkong werden Meeresfrüchte serviert und im Mittelmeer Antipasti-Platten.



Crystal Cruises - Mini-U-Boot an Bord



Bei Crystal Cruises ist der Name Programm: Glitzernd und mit so vielen Facetten wie ein Kristall gehen die Luxusschiffe auf große Fahrt. Die Kreuzfahrtlinie bewegt sich im Ultra-Luxus-Segment und schmückt sich mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen, die Service, Ausstattung und Gastronomie loben. Doch die edlen Schwestern von Crystal Cruises gewinnen nicht nur Awards, sondern auch die Herzen ihrer Gäste mit großem Platzangebot, mit sehr persönlicher Betreuung und kulinarischen Glanzleistungen. Highlight an Bord der Crystal Esprit: mit einem Mini-U-Boot für zwei Personen durch die Wunderwelt unter Wasser.



