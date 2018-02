Eschborn (ots) -



Die ManpowerGroup hat Anke Anderie als Geschäftsführerin Personal berufen. Sie trat die Position am 1. Oktober 2017 an. Anderie verantwortet neben dem HR und Legal-Bereich seit dem 1. Dezember 2017 auch das Marketing und die Unternehmenskommunikation des Personaldienstleisters.



Anke Anderie verfügt über langjährige Personal- und Managementerfahrung und erwarb ihren Master of Business Administration (MBA) im Bereich International Human Resources Management. Sie war unter anderem Personalleiterin bei einer Division von Universal Pictures/Paramount Pictures sowie der Heinrich Bauer Publishing Group, bevor sie 2003 zu der NTT Tochter Dimension Data Germany wechselte. Bei dem weltweit agierenden IT-Dienstleister leitete sie nach verschiedenen Positionen seit 2014 als General Manager und Mitglied der Geschäftsleitung die Bereiche Human Resources, Marketing, Communications & Workplaces sowie zuletzt auch Operations.



Mergers & Acquisitions, Organisationsentwicklung sowie Digitale Transformation zählen zu Anderies Fokusthemen. Sie engagiert sich in verschiedenen IT-Arbeitskreisen und ist Jurorin des Digital Leader Awards.



Anderie übernahm das Personalressort von Sébastien Delfosse, der das Amt interimistisch innehatte. Der Belgier ist HR Director der ManpowerGroup in Belgien und Luxemburg.



