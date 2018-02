Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Infosys (http://www.infosys.com/pages/index.aspx#_blank) (NYSE: INFY), ein Weltmarktführer in den Bereichen Technologie, Consulting und innovative Dienstleistungen, wurde vom globalen Zertifizierer Top Employers Institute (https://www.top-employers.com/en-GB/) in Deutschland sowie europaweit für seine Leistungen für Mitarbeiter ausgezeichnet.



Das Top Employers Institute zertifiziert weltweit Arbeitgeber für die Konditionen und Arbeitsbedingungen, die sie für ihre Arbeitnehmer bereitstellen. Infosys hatte sich das erste Mal beworben und in Deutschland, ebenso wie in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und der Schweiz das Exzellenzzertifikat erhalten.



Die Zertifizierung verdeutlicht das Engagement von Infosys im deutschen Markt und seine Investitionen in das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und ihre persönliche Entwicklung. Hinzu kommt ein attraktives Vergütungspaket. Das Top Employers Institute bewertete die Angebote für Mitarbeiter von Infosys in Deutschland nach einer Vielzahl an Kriterien: Mitarbeiterförderung und Personalplanung, Training und Entwicklung sowie Vergütung, Unternehmenskultur und Performance Management.



Das Top Employers Institute zeichnet Unternehmen aus, die exzellente Arbeitsbedingungen bieten, Talente auf allen Ebenen fördern und entwickeln und das Arbeitsumfeld kontinuierlich verbessern.



Mehr über das Top Employers Institute und die Zertifizierung als Top-Arbeitgeber erfahren Sie unter: http://www.top-employers.com.



