Hamburg (ots) - Einladung zur Pressekonferenz: Greenpeace präsentiert erste Ergebnisse der Antarktis-Expedition / Oscar-Preisträger Javier Bardem unterstützt antarktisches Meeresschutzgebiet



Dienstag, 20. Februar 2018 9:30 Uhr: Außen-Termin für Foto/Video mit Javier Bardem 9:45 Uhr: Pressekonferenz Berliner Ensemble, Großer Salon, Bertolt-Brecht-Platz 1, 10117 Berlin



dieses Jahr könnte im antarktischen Weddellmeer das größte Meeresschutzgebiet der Welt entstehen. Die Entscheidung dazu muss die internationale Antarktis-Kommission CCAMLR einstimmig treffen. Greenpeace setzt sich mit einer internationalen Kampagne für die Schaffung dieses dringend benötigten Schutzgebiets ein: Seit Januar erforscht ein Team um Dr. Susanne Lockhart von der University of California die Region. Die Wissenschaftler haben auf bislang unerforschtem Meeresboden Proben genommen und Daten gesammelt. Diese tragen dazu bei, das antarktische Weddellmeer unter Schutz zu stellen. Mit an Bord war auch der spanische Schauspieler Javier Bardem. Der Oscar-Preisträger machte sich bei einem U-Boot-Tauchgang in rund 400 Metern Tiefe selbst ein Bild dieses ökologisch besonders wertvollen Lebensraums.



Erste Forschungsergebnisse stellt Ihnen die Greenpeace-Meeresexpertin Sandra Schöttner gemeinsam mit Susanne Lockhart auf einer Pressekonferenz vor. Javier Bardem schildert seine Eindrücke von Bord. Dazu zeigt er eine Vorschau aus einer Dokumentation des spanischen Filmemachers Álvaro Longoria, der ihn in die Antarktis begleitet hat.



Auf dem Podium sind: Dr. Susanne Lockhart, Antarktis-Forscherin, University of California Dr. Sandra Schöttner, Meeresexpertin, Greenpeace Deutschland Javier Bardem, Schauspieler und Oscar-Preisträger



Die Pressekonferenz findet vorrangig in englischer Sprache statt. Sie wird abschnittsweise zusammenfassend ins Deutsche übersetzt. Im Anschluss ist Zeit für Fragen im Plenum.



Wir bitten um Anmeldung über die Greenpeace-Pressestelle: presse@greenpeace.de, Rückfragen gerne an Antje Rudolph, Tel. 0151-42261551, oder Michelle Bayona, Tel. 0171-8780830. Foto- und Videomaterial zur Antarktis-Kampagne finden Sie unter http://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJX9IE3D .