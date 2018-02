Der Aluminiumpreis tendiert nach dem Sechs-Jahres-Hoch bei 2256 US-Dollar nach unten. Dabei befinden sich die Notierungen derzeit unter dem vorhergehenden Hoch bei 2187 US-Dollar, das nun als erster Widerstand nach oben gelten könnte. Die nächsten Ziele auf dem Weg nach unten könnten sich dann bei 2108 US-Dollar am Hoch von Ende 2015 und 1992 US-Dollar an einem vor kurzem im Dezember markierten Tief befinden, ehe Aluminium auf die seit November 2016 bestehende, ansteigende Gerade um aktuell 1760 US-Dollar trifft. Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN SC836U auf einen fallenden Aluminiumpreis zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart ...

