Die Digitalisierung schafft der deutschen IT-Branche in diesem Jahr 42.000 neue Jobs. Doch schon jetzt fehlen den Firmen viele Spezialisten.

Die deutsche IT- und Telekommunikationsbranche rechnet in diesem Jahr angesichts der fortschreitenden Digitalisierung mit einem erneuten Beschäftigungsschub. Die Zahl der Mitarbeiter werde in diesem Jahr um 3,8 Prozent oder 42.000 auf 1,134 Millionen steigen, sagte der Branchenverband Bitkom am Mittwoch ...

