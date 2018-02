Einem Trendreport der Marktforschungsagentur Mintel zufolge steigt die globale Nachfrage nach Produkten mit natürlichen bzw. gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen weiter an, Zucker, Salz und Fett hingegen stehen auf der Negativliste. Immer mehr Verbraucher schauen zudem genau hin, ob ihre Lieblingsmarke hinsichtlich Transparenz, Herstellungsprozess und Nachhaltigkeit in der Lieferkette vertrauenswürdig ist. Ausgereifte Verfahren wie die Wirbelschicht- und Strahlschichttechnologien von Glatt Ingenieurtechnik ermöglichen es den Ingredient-Herstellern, Trendideen zügig in marktreife Produkte umzusetzen, die die Erwartungen der Lebensmittelhersteller und Verbraucher erfüllen.

So lassen sich beispielsweise hochwertige Pulver oder Mischungen mittels Sprühagglomeration in homogene und hervorragend lösliche, poröse Granulate für Instantprodukte verwandeln. ...

