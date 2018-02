Kenilworth - Die Alzheimer-Forschung erlebt einen weiteren Flop: Der US-Konzern Merck & Co bricht eine weit fortgeschrittene Studie an seinem Alzheimer-Medikament Verubecestat mangels Erfolgsaussichten ab. Ein Expertengremium habe dies empfohlen, teilte der Konzern in Kenilworth im US-Bundesstaat New Jersey mit. "Wir sind von diesem Ergebnis enttäuscht, vor allem wegen des Mangels an Behandlungsalternativen", sagte Roger Perlmutter, Chef der Merck-Konzernforschung.

Merck & Co steht mit seinem Misserfolg nicht allein da. Bis heute gibt es keine wirksame Arznei gegen die Alzheimer-Krankeit, die mit einem zunehmenden Verlust der Erinnerung und der Einschränkung wichtiger ...

