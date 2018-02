Es sieht zur Wochenmitte nach dem vierten Anstieg an der Wall Street in Folge aus. Doch wird sich die endgültige Tendenz, vielleicht auch für die kommenden Tage, erst mit der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten eine Stunde vor der Startglocke entscheiden. Sollten die Prognosen für die Verbraucherpreise übertroffen werden, könnte das für eine erneute Abwärtswelle an den Märkten sorgen. Wenn allerdings die Schätzungen nicht übertroffen oder gar unterschritten werden, könnte das eine deutliche Erholung auslösen, denn die Zinsängste dürften dann erst einmal nachlassen. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt hin.

"Der heutige Inflationsbericht hat im Gefolge der kürzlich stark gestiegenen Stundenlöhne eine ganz neue Bedeutung erlangt", so Michael Hewson, Chief Market Analyst bei CMC Markets. "Jedoch beobachtet die US-Notenbank nicht nur diese Daten für die Einschätzung der Inflation", ergänzt der Marktteilnehmer. "Nichtsdestotrotz hat die Fokussierung auf die Inflation, nicht nur in den USA, sondern weltweit, Befürchtungen geweckt, dass die Notenbanken bei der Einschätzung der Aussichten für die nächsten Monate etwas zurückliegen könnten".

Nachdem die Agenda an US-Konjunkturdaten im bisherigen Wochenverlauf leer war, stehen nun eine ganze Reihe von Daten an. Neben den Inflationsdaten auch noch der Einzelhandelsumsatz für Januar, die Lagerbestände für Dezember und die wöchentlichen US-Öllagerdaten.

Bei den Einzelwerten könnte weiterhin die Twitter-Aktie im Fokus stehen, nachdem diese zum US-Handelsschluss am Vortag auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren geklettert war. Nachdem die Geschäftszahlen in der vergangenen Woche die Erwartungen des Marktes übertroffen hatten, konnte die Aktie zulegen und erhielt am Vortag noch Auftrieb durch die besser als erwartet ausgefallenen Wachstumsdaten eines chinesischen Konkurrenten. Die Twitter-Aktie legt vorbörslich auf nasdaq.com um 0,5 Prozent auf 33,60 Dollar zu.

Für die Titel des chinesischen Internetriesens Baidu geht es um 7,3 Prozent nach oben. Mit den Geschäftszahlen wurden die Markterwartungen für das vierte Quartal übertroffen. Sowohl Umsatz als auch bereinigtes Ergebnis lagen über den Schätzungen der Analysten.

Nach US-Handelsschluss legt noch Cisco die Ergebnisse für das zweite Quartal vor. Die Papiere gewinnen im Vorfeld weitere 0,6 Prozent, nachdem am Vortag eine Kaufempfehlung von Instinet für ein deutliches Plus gesorgt hatte.

