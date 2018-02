Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts023/14.02.2018/12:00) - Vom 18. bis 20. April 2018 findet die Konferenz "fan2018" in Darmstadt statt. Das dreitägige Forum ist die einzige Veranstaltung weltweit, die sich ausschließlich mit Luftbewegung und Lüftungssystemen beschäftigt, die Konferenz findet bereits zum dritten Mal statt. Die Entwicklung von Ventilatoren unterliegt Anforderungen nach immer höherer Effizienz bei gleichzeitig möglichst geringem Geräusch. Schwerpunkte der internationalen Tagung sind Geräuschverhalten bei Ventilatoren und Aerodynamik sowie Anwendungen und Systeme mit Ventilatoren. Während der dreitägigen Veranstaltung werden ca. 300 Teilnehmer aus 30 Ländern erwartet, die Veranstaltung findet komplett in englischer Sprache statt. Bei der Konferenz werden Ingenieure der führenden Ventilatorenhersteller sowie wissenschaftliche Mitarbeiter der wichtigsten Universitäten auf diesem Gebiet anwesend sein. Experten von ebm-papst aus Mulfingen und St. Georgen werden Vorträge zu insgesamt fünf Themen halten. Die Veranstaltung wird u. a. von der Technischen Universität Darmstadt und der Universität Siegen mitorganisiert, ebm-papst ist Mitglied im Organisationskomitee. Weitere Unterstützer sind u.a. der VDMA und Eurovent. Es besteht noch die Möglichkeit, sich als Sponsor an der Konferenz zu beteiligen. Informationen unter www.fan2018.org. Anmeldungen sind unter http://www.fan2018.org/gb/registration.html möglich. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 1,9 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Katrin Lindner Tel.: +49 7938 81-7006 E-Mail: Katrin.Lindner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180214023

