Paris - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Offenbar seien viele Investoren bereit, schon vor der heutigen Veröffentlichung der viel beachteten US-Inflationsdaten Engagements einzugehen, schrieben die Analysten der Postbank. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg bis zum Mittag um 0,49 Prozent auf 3'357,31 Punkte.

Nach dem jüngsten, durch die Wall Street verursachten Absturz an den Börsen konnte der EuroStoxx somit an den Stabilisierungsversuch vom Montag anknüpfen. Am Dienstag war der Erholung noch die Puste ausgegangen.

Die Börsen in Frankreich und Grossbritannien zogen zur Wochenmitte ebenfalls an: In Paris legte der CAC 40 um 0,57 Prozent zu und stand ...

