Hamburg (ots) - Cathy Hummels, 30, die Ehefrau von Fußball-Star Mats Hummels, 29, spricht in der aktuellen GALA (EVT: 15. 2.) zum ersten Mal über ihr neues Leben als Mutter. "Meine Prioritäten haben sich verändert. Das Wichtigste ist, dass es meinem Sohn gut geht", sagt sie. Auch ihr Körperbewusstsein hat sich seit der Schwangerschaft verändert. "Ich mache mir nicht mehr so einen Druck und höre auf meinen Körper." Cathy Hummels ist bereits wieder in Top-Form und verfolgt beruflich einige neue Projekte. Doch zunächst will sie sich Zeit für Söhnchen Ludwig nehmen: "Es ist sehr wichtig, einen regelmäßigen Rhythmus zu finden. Gewisse Rituale, die immer gleich sind. Ich möchte da sein, wenn er mich braucht, damit ich sein Urvertrauen aufbaue und stärke."



