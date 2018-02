Linz - In Großbritannien wurden gestern Inflationsdaten für Januar veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Verbraucherpreise hätten um 3,0% zugelegt, das Ziel der Bank of England sei eine Teuerung um 2%. Hauptverantwortlich für die höhere Inflation seien gestiegene Importpreise nach der Abwertung des Pfunds infolge des Referendums über den Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU. Die hohe Inflation liefere ein Argument für eine Zinserhöhung durch die BoE in den nächsten Monaten. Das Pfund profitiere jedoch kaum davon und EUR/GBP habe gestern Nachmittag auf 0,8900 zugelegt. (14.02.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...