Hannover - Die Kurse der deutschen Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen, die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 0,75% (0,76%), so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe auf 158,11 (157,97) Punkte gewonnen. Anleihen hätten u.a. von einer wieder rückläufigen Tendenz an den Aktienmärkten profitiert.

