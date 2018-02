Hannover - Spanien wird auch im laufenden Jahr ESM-Kredite vorzeitig zurückzahlen, so Mario Gruppe, CIIA, und Norman Rudschuck, CIIA von der Nord LB.Wie der ESM in der vergangenen Woche bekannt gegeben habe, werde Spanien 2018 in zwei Tranchen insgesamt EUR 5 Mrd. tilgen. Die erste Rückzahlung über zunächst EUR 2 Mrd. sei für den 23.02. geplant. Die zweite Tranche solle dann im Mai an den ESM fließen und über ein Volumen von EUR 3 Mrd. verfügen. Entsprechend würden die offenen Forderungen Spaniens gegenüber dem ESM im laufenden Jahr auf EUR 26,7 Mrd. sinken. Die Kredite in der Gesamthöhe von EUR 41,3 Mrd. seien Spanien zwischen 2012 und 2013 zur Rekapitalisierung des angeschlagenen Bankensektors gewährt worden. Mittlerweile profitiere das Land von einer nachhaltigen konjunkturellen Erholung als Folge eines straffen Reformprozesses.

