Die Essener Immobilienfirma ist das zweite Unternehmen in diesem Jahr, dass den Schritt an die Börse wagt. Weitere wollen bald folgen.

Der Wohnimmobilien-Entwickler Instone schafft es nur mit Mühe an die Frankfurter Börse. Statt der geplanten 23,4 Millionen Aktien konnten nur 19,9 Millionen platziert werden, wie das Essener Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Der Ausgabepreis lag mit 21,50 Euro am unteren Ende der Preisspanne, die bis 25,50 Euro reichte. Insgesamt bringt die Emission 428 Millionen Euro ein, davon geht der Großteil an den Finanzinvestor Activum SG, den bisherigen Alleineigentümer. Die Instone-Aktien sollen am Donnerstag erstmals an der Börse gehandelt werden.

Instone selbst fließen netto 142 Millionen Euro zu, davon sollen 55 Millionen Euro für die Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens verwendet werden. Mit dem restlichen ...

