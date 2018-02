Linken-Chefin Katja Kipping hält den Start von SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles als mögliche Parteichefin für "missglückt". Die SPD-Spitze habe offenbar "noch nicht verinnerlicht", dass ein "Ende der Basta-Politik" überfällig sei, sagte Kipping der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe).

Entscheidungen in Spitzengremien nach dem Prinzip "Top Down" seien "selten demokratisch", kritisierte Kipping. Zur gelebten, innerparteilichen Demokratie in der SPD gehöre der "dringend notwendige Bruch mit der Politik der Agenda-Männer" und das "Ende des Durchregierens".