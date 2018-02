Bochum/Gütersloh (ots) -



Ausbildung.de, das reichweitenstärkste Ausbildungsportal in Deutschland, hat im letzten Monat einen neuen Besucherrekord erzielt: 2,6 Millionen Nutzer besuchten das Portal allein im Januar 2018. Damit festigt Ausbildung.de seine führende Marktposition.



"Wir unterstützen junge Leute bei ihrer Suche nach dem für sie passenden Ausbildungsplatz. Das bedeutet auch, dass wir in erster Linie auf relevante Inhalte für Schülerinnen und Schüler setzen", sagt Eva-Maria Friese, Head of Content bei TERRITORY EMBRACE. "Ein weiterer Fokus unserer Arbeit: Wir gehen Kommunikationswege, die dem Medienalltag der Jugendlichen entsprechen. Damit bleiben wir langfristig die erste Anlaufstelle bei Fragen rund um die Berufswahl und verschiedene Bewerbungswege."



Die inhaltsgetriebene Strategie von Ausbildung.de wird ergänzt durch technisches Know-how: "Wir haben Ausbildung.de 2017 einem kompletten Facelift unterzogen. Zu den neuen Features gehören Videobewerbungen, die regionale Ausspiellogik von Stellen, direkte Kommunikationskanäle zwischen Unternehmen und Schülern und die Möglichkeit, direkt mit unseren Autoren in Kontakt zu treten. Der Reichweitenrekord bestätigt uns in diesen Maßnahmen", so Felix von Zittwitz, Director of Talent Platforms von TERRITORY EMBRACE.



So wurde im Januar auch ein neuer Tagesrekord erreicht: Am 29. Januar verzeichnete Ausbildung.de 107.613 Sitzungen.



Über TERRITORY EMBRACE



TERRITORY EMBRACE ist eine der erfolgreichsten Agenturen für Employer Branding, Talent Relationship Management und Recruiting. Experten aus HR, Marketing, Kreation und Kommunikation beraten und begleiten globale Unternehmen vom strategischen Aufbau der Employer Brand über die Umsetzung von Kreativ- und Kommunikationskonzepten und Social-Media-Strategien bis hin zur passgenauen Stellenbesetzung. Zu den Kunden gehören führende Arbeitgeber wie EY, Allianz, OSRAM, Deutsche Telekom oder Warsteiner. Mit dem innovativen Talent-Relationship-Netzwerk careerloft sowie reichweitenstarken Jobboards wie Ausbildung.de oder meinpraktikum.de ist TERRITORY EMBRACE Marktführer im Schüler- und Studierendenmarketing und setzt neue Standards, wie Talente und Arbeitgeber zusammenfinden. TERRITORY EMBRACE ist ein Geschäftsfeld von TERRITORY unter dem Dach von Gruner + Jahr im Hause Bertelsmann.



Über TERRITORY



TERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".



