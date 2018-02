Muttenz - Clariant hat ein turbulentes Geschäftsjahr 2017 mit signifikantem Wachstum und einer leicht höheren Profitabilität abgeschlossen. Die geplatzte Fusion mit Huntsman und die Abwehr des aktivistischen Investors White Tale kosteten aber viel Geld. Mit dem neuen Grossaktionär aus Saudi-Arabien fühlt sich der Spezialchemiekonzern jetzt viel wohler.

Ursprünglich hatte Clariant-Chef Hariolf Kottmann geplant, am Mittwoch an der Bilanzmedienkonferenz neben den Jahreszahlen vor allem die neue strategische Stossrichtung zu kommunizieren. Das Massnahmenpaket "zur Steigerung der Wertgenerierung" wurde Ende November in höchster Not angekündigt - in Erwartung des grossen "Showdown" mit White Tale an der nächsten Generalversammlung.

Jetzt hat es Kottmann nicht mehr so eilig. Denn die Amerikaner ist er nun los, deren 25% schweres Aktienpaket ist vor drei Wochen an die Saudi Basic Industries Corporation gegangen. Die kurz Sabic genannte Gesellschaft betrachtet Kottmann als "strategischen Ankeraktionär".

Strategieupdate verschoben

Für das Strategieupdate gibt er sich nun daher Zeit bis zum Sommer, zumal auch die aufsichtsrechtlichen Bewilligungen für die Transaktion erst dann vorliegen werden. "Bis dahin haben wir viel Zeit für Diskussionen über mögliche Kooperationen", erklärte Kottmann. Mit den Saudis ist man sich bereits heute ...

