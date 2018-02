Zürich - Die Schweizer Börse notiert am Mittwochmittag weiter im Plus. Der Leitindex SMI startete über der Marke von 8'800 Punkten und konnte zeitweise noch deutlicher zulegen. Aktuell ist er wieder auf das Anfangsniveau zurückgekommen. Nach dem erneuten Rücksetzer vom Vortag wird damit gleichwohl an die Erholungsbewegung vom Wochenanfang angeknüpft. Offenbar habe sich bei den Investoren die Ansicht durchgesetzt, dass es sich bei den Abgaben seit Ende Januar um eine normale Korrektur im Aufwärtstrend handle und nicht um die Vorzeichen eines anhaltenden Abschwungs, sagte ein Händler.

Die Anleger würden jedoch weiter vorsichtig agieren. Insbesondere Anzeichen einer sich beschleunigenden Inflation würden dabei immer auch mit Blick auf die Notenbanken und deren Zinspolitik negativ gewertet. Auf der Gegenseite würden gute Konjunkturdaten weiter die Erwartungen für gute Unternehmenszahlen stützen. Am Morgen meldete die Eurozone einen weiter steigende Industrieproduktion im Dezember, der stärker war als von den Volkswirten erwartet, während der BIP-Anstieg im vierten Quartal mit 2,7% im Rahmen der Erwartungen lag. Am Nachmittag werden die US-Zahlen zu den Konsumentenpreisen und Realeinkommen im Fokus stehen. Zudem werden die Zahlen zum Detailhandel und den Lagerbeständen veröffentlicht.

