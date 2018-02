Köln - Der Januar war insgesamt von Kursgewinnen an den weltweiten Aktienmärkten geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced Focus (ISIN LU0313462318/ WKN A0MX7N).Der MSCI World Kursindex habe auf Euro-Basis um 1,4% zugelegt. Die Märkte des Euroraums hätten gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex einen Zuwachs in Höhe von 3,0% verbucht. An den Rentenmärkten sei es im Januar zu einem Zinsanstieg und damit verbundenen Kursverlusten gekommen. In Deutschland habe sich die Umlaufrendite von 0,28% auf 0,46% erhöht. Der REX-Performanceindex habe um 0,9% nachgegeben. Der Sauren Global Balanced Focus habe einen sehr erfreulichen Start in das neue Jahr verzeichnet und den Januar mit einer Wertsteigerung in Höhe von 1,9% abgeschlossen.

