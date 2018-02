Hamburg (ots) -



Andachten sowie Konzerte von Bach, Donizetti und Händel ergänzen das Angebot



An Ostern feiert die christliche Welt die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Bibel TV widmet sich diesem zentralen Thema mit einer Reihe von Filmklassikern, die aus verschiedenen Perspektiven das Leben, das Leiden, den Tod und die Auferstehung von Jesus von Nazareth erzählen. Außerdem zeigt Bibel TV festliche Konzerte klassischer Musik - viele auch als Erstausstrahlung - sowie verschiedene Aufführungen der Passionsgeschichte mit unterschiedlicher Ausrichtung. Natürlich überträgt Bibel TV auch die großen Andachten und Gottesdienste - teilweise live - aus unterschiedlichen Städten.



Eine Auswahl christlicher Spielfilme rund um das Osterfest auf Bibel TV



Donnerstag, 29.03.2018 20:15 Jesus und die Geschichte von... Maria Magdalena - Historienfilm, D/ I 2000 Zweiter Film des vierteiligen Monumentalfilm-Zyklus unter der Regie von Raffaele Mertes, der die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu von Nazareth nacherzählt. Eng angelehnt an die Überlieferungen der Bibel beschreibt der zweite Film den Weg der Maria Magdalena von ihrem Leben als Dame der Gesellschaft in eine neue Zukunft. Mit Maria Grazia Cucinotta als Maria, Danny Quinn als Jesus sowie Gottfried John (Herodes Antipas), Benjamin Sadler (Johannes der Täufer) u.a.



Freitag, 30.03.2018 20:15 Jesus und die Geschichte von ... Judas - Historienfilm, D/ I 2000 - 2001 Dritter Teil der Tetralogie von Raffaele Mertes. Im Mittelpunkt steht der innere Kampf des Judas, der vom ehemaligen Anhänger und Freund Jesu zu dessen Verräter wird. Auch dieser Film basiert auf der Überlieferung der Judas-Geschichte in der Bibel. Mit Enrico Lo Verso (Judas), Danny Quinn (Jesus), Hannes Jaenicke (Joseph von Ari-mathäa), Matthieu Carriere (Pilatus) u.a.



22:00 The Passion of the Christ Bibeltreues Meisterwerk unter der Regie von Mel Gibson - USA 2004 Mit James Caviezel (Jesus Christus), Monica Belucci (Maria Magdalena), Hristo Shopov (Pontius Pilatus) u.a. - Original mit deutschen Untertiteln Werktreu, in Originalsprachen der damaligen Zeit, mit außergewöhnlichen Kostümen und realitätsnah gelingt es dem Film, die letzten 12 Stunden Jesu dramatisch zu verdichten.



Ostersamstag, 31.03.2018 15:20 Die Zehn Gebote (1 und 2) - USA 2006- Regie: Robert Dornhelm Mit Doughray Scott (Moses), Linus Roache (Aaron), Omar Sharif (Jethro) u.a. Teil 1: Ägypten im 13. Jh. v.Chr.: Die Tochter des Pharao findet ein im Nil ausgesetztes Waisenkind. Sie nimmt den kleinen Mose mit in den Palast, wo er als Prinz aufwächst. Als er von seiner hebräischen Herkunft erfährt, bricht Mose mit den Ägyptern. Ein verzweifelter Kampf um die Freiheit seines versklavten Volkes beginnt. Teil 2: Nachdem Mose mit der Kraft Gottes das Meer geteilt hat und die Truppen des Pharaos in den Fluten versunken sind, beginnt für Mose und die Israeliten der beschwerliche Weg durch die Wüste. Der dreistündige Monumentalfilm wurde an Schauplätzen in Marokko, Tunesien und Ungarn gedreht.



20:15 The Savior - Israel/ Bulgarien 2013 Mit Shredy Jabarin, Yussuf Abu-Warda, Mohammad Bakri, Ghassan Mashini Von der übernatürlichen Empfängnis bis zum qualvollen Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt - das Leben Jesu wird in diesem Film von Menschen in Szene gesetzt, die heute dort leben, wo auch Jesus zu Hause war.



Ostersonntag, 01.04.2018 20:15 Die Bibel - Jesus (1 und 2) - Wdh. Mo.,02.04.2018, 17:05 Uhr TV-Bibelfilm USA/Deutschland/ Italien 1999 Mit Jeremy Sisto, Jacqueline Bisset, Armin Mueller-Stahl. Regie: Roger Young Jesus und sein Ziehvater Joseph suchen Arbeit als Zimmerleute und ziehen über Land. Jesus verfolgt eine Vision, die ihn seinen künftigen Einfluss auf die Welt ahnen lässt. Nach Josephs Tod folgt Jesus seiner Berufung und bricht mit seinem vorherigen Leben. Immer mehr Menschen schließen sich ihm an. - Der in Marokko und auf Malta gedrehte zweiteilige Film wurde für zwei Emmy Awards (bester Film, beste Maske) nominiert.



23:15 Jesus-Film - Spielfilm, USA 1979 Mit Brian Deacon (Jesus), Rivka Neumann (Maria), Joseph Shiloach (Josef) u.a. Unter der Regie von John Krish und Peter Sykes entstand die wohl wortgetreueste Umsetzung der Geschichte Jesu. Angefangen mit Marias Empfängnis, über die Geburt Jesu in Bethlehem bis zu seiner Kreuzigung orientiert sich der Film streng am Lukas-Evangelium und vermittelt einen authentischen Einblick in die Lebensgeschichte Jesu. Der Film wurde in Israel an Originalschauplätzen mit heimischen Schauspielern und Statisten gedreht. Mit über 7,5 Mrd. Zuschauern ist der Jesus-Film der erfolgreichste Spielfilm aller Zeiten - vor "Star Wars", "Titanic" oder "Vom Winde verweht". Über 490 Millionen Menschen sollen sich dadurch für den christlichen Glauben entschieden haben.



Ostermontag, 02.04.2018 20:15 Jesus und die Geschichte von ... Thomas - Historienfilm, D/ I 2000 - 2001 Letzte Folge des Monumental-Vierteilers. Thomas versucht in letzter Minute, die Pilger im Tempel für die Rettung des Messias zu gewinnen. Doch Jesus stirbt am Kreuz, und er war nicht da. Trauer, Selbstvorwürfe und Zweifel stürzen Thomas in eine Krise. - Mit Ricky Tognazzi (Thomas), Matthieu Carriere (Pilatus), Hannes Jaenicke (Joseph von Arimathäa), Matthias Herrmann (Longinus) u.a.



Auswahl festlicher Konzerte auf Bibel TV



Mittwoch, 28.03.2018 20:15 Passionsspiele St. Margarethen - Premiere aus dem Jahr 2016 Die Passionsspiele St. Margarethen finden alle 5 Jahre statt. 600 ehrenamtliche Laiendarsteller spielen vor über 1000 Besuchern die Geschichte Jesu bis zu dessen Auferstehung nach. - Die 2. Aufführung von 2016 zeigt Bibel TV am Karfreitag um 08:00 Uhr.



Karfreitag, 30:03.2018 17:15 J.S. Bach: Johannespassion Aufzeichnung aus dem Jahr 2014 unter der Leitung von Simon Rattle Die Johannespassion ist neben der Matthäuspassion die einzige vollständig erhaltene authentische Passion Bachs. Ihre Uraufführung fand am Karfreitag, dem 7. April 1724, in der Nikolaikirche in Leipzig statt.



Ostersamstag, 31.03.2018 10:00 Donizetti Messa da Requiem Dramatische und abwechslungsreiche Inszenierung von Gaetano Donizettis Messa da Requiem. Dirigent: Leonardo Garcia Alarcon. Solisten: Ambroisine Bre, Fabio Truempy, Giuseppina Bridelli, Nikolay Borchev.



22:15 The Passion - Wdh. Mo., 02.04.2018, 08:45 Uhr Ungewöhnliche Straßen-Inszenierung aus den Niederlanden: als Oratorium, das das damalige Geschehen in die Gegenwart überträgt.



Ostersonntag, 01.04.2018 17:15 Brahms: Ein deutsches Requiem Das Requiem sollte der Durchbruch für den gerade 33-jährigen Komponisten Johannes Brahms (1833-1897) und eines seiner populärsten Werke werden. In Concerto im Concertgebouw Amsterdam: Dirigent Mariss Jansons mit dem von ihm geleiteten Royal Concertgebouw Orchestra, dem Dutch Broadcast Choir und den Solisten Genia Kühmeier und Gerald Finley.



Ostermontag, 02.04.2018 15:30 Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 2 "Resurrection" Aufführung von 2016 unter der Leitung von Daniele Gatti



Gottesdienste und Andachten: ERF-Gottesdienst zum Karfreitag Fr., 30.03., 10:00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi - Live aus dem St. Paulus Dom in Münster Fr., 30:03., 15:00 Uhr ICF München - Celebration zum Osterfest So., 01.04., 10:00 Uhr ERF Ostergottesdienst So., 01.04., 11:30 Uhr Stunde des Höchsten zum Ostersonntag So., 01.04., 14:00 Uhr Hour of Power So., 01.04., 16:15 Uhr Pontifikalamt zum Osterfest - Live aus Köln Mo., 02.04., 10:00 Uhr



Weitere Live-Gottesdienste auf www.bibeltv.de/livestreams:



aus dem St.-Paulus-Dom in Münster So., 25.03. 10:00 Uhr Heilige Messe am Palmsonntag Mo., 26.03. 10:30 Uhr Chrisam-Messe Do., 29.03. 18:30 Uhr Heilige Messe vom Letzten Abendmahl Fr., 30.03. 15:00 Uhr Karfreitagsliturgie



aus dem Kölner Dom Mo., 19.03. 18:30 Uhr Pontifikalamt zum Hochfest Hl. Josef So., 25.03. 10:00 Uhr Pontifikalamt zum Palmsonntag Mo., 26.03. 16:30 Uhr Chrisam-Messe Do., 29.03. 19:00 Uhr Feier vom Letzten Abendmahl Fr., 30.03. 15:00 Uhr Feier vom Leben und Serben Jesu Christi Sa., 31.03. 21:30 Uhr Feier der Osternacht



