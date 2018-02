Biel (ots) -



Swiss Quality Engineering! Mit AarteLink® hat die Bieler Firma Aartesys AG ein bahnbrechendes System für die Prävention vor Naturkatastrophen geschaffen. AarteLink® alarmiert zuverlässig bei Gefahr vor Steinschlag, Lawinen, Murgang, Hochwasser und vielem mehr.



Winterzeit - Lawinenzeit. Im Auftrag des Kantons Uri, Abteilung Naturgefahren und der Gemeinde Isenthal wurde das System mit AarteLink® im Sättelital bei Isenthal von der Firma Monitron AG in Betrieb genommen. AarteLink® hat hier die Aufgabe, Lawinen rechtzeitig zu detektieren und die Kantonsstrasse mittels Rotlicht vor dem Lawinenniedergang zu sperren. Für das Konzept und die Wahl der Messinstrumente sowie die Inbetriebnahme zeichnet sich die renommierte Firma MONITRON, www.monitron.ch verantwortlich. Hansjörg Geisser, zuständiger Projektleiter, begründet die Wahl für AarteLink® wie folgt: "Die Lösung von Aartesys erfüllt als Einzige alle Kriterien, die wir an das Frühwarnsystem und den Betrieb stellen. Nach starken Schneefällen wurden mehrere Lawinenniedergänge detektiert und die Kantonsstrasse jeweils sofort mittels Rotlicht gesperrt. Schlimmeres konnte so verhindert werden."



Martin von Känel CEO Aartesys AG: "Mit AarteLink® haben wir ein wesentliches Instrument für die Naturgefahrenverantwortlichen und die Blaulichtorganisationen geschaffen, welche sich rund um die Uhr für die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung einsetzen. Sozusagen das Schweizer Sackmesser in der Naturgefahrenprävention! Wie sich das gehört, ist AarteLink® einfach zu installieren und dank Funkkommunikation und autonomer Speisung in sehr kurzer Zeit einsatzbereit und schont damit auch das Budget der Bedarfsträger. Naturgefahrenprävention muss also nicht kompliziert und teuer sein."



Aartesys AG, Gegründet 2000, bietet Aartesys End-to-end Systemlösungen inklusive Management und Überwachung, als schlüsselfertiges Kundensystem oder als Dienstleistung. Im Zentrum stehen All-IP Lösungen für den Zugriff, die Übertragung und die Auswertung von Daten. Innovative IoT-Lösungen für Monitoring, Alarmierung und Fernzugriff.



Produkteportfolio:



- AarteLink® - EasyGateway® - Connect2Control®



