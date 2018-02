Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) -



- Morningstar vergibt fünf Sterne für den nachhaltigen FOS Fonds RuN - Fonds erfolgreicher als die nicht nachhaltige Konkurrenz im Fünf-Jahresvergleich



Die Vermögensverwaltung des größten deutschen Family Office erhielt von der renommierten Researchagentur Morningstar erstmals fünf Sterne für das Gesamtrating ihres Fonds "FOS Rendite und Nachhaltigkeit" (RuN). Fünf Sterne gab es auch im 5-Jahresvergleich für den nachhaltigen Fonds (ISIN DE000DWS0XF8). In seiner Peergroup erzielte der Fonds in jedem Jahr deutlich bessere Ergebnisse als die Konkurrenz.



Oliver Leipholz, Leiter Portfoliomanagement freut sich über diese Auszeichnung: "Besonders stolz sind wir in unserem Team darauf, dass dieser zunehmend beliebte Publikumsfonds sogar besser abgeschnitten hat als seine nicht nachhaltigen Konkurrenten. Das zeigt einmal mehr, dass Nachhaltigkeit nicht zu Lasten einer vernünftigen Rendite gehen muss."



Die Bestnote von fünf Sternen erhält ein Fonds, wenn er in dem betrachteten Zeitraum zu den besten zehn Prozent der Anlagekategorie gehört. Die Deutsche Oppenheim bietet neben individuellen Vermögensverwaltungen für große Investoren seit 2008 auch kleineren Anlegern den Zugang zu ihren drei FOS-Publikumsfonds, deren Anlagevolumen derzeit rund 1,53 Milliarden Euro beträgt.



Über Deutsche Oppenheim:



Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch ein ganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus. Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management der Deutschen Bank und bietet neben umfassenden Family Office-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator und Anlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) der Deutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahren erfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.



OTS: Deutsche Oppenheim Family Office AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111632 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111632.rss2



Pressekontakt: Ralf-Dieter Brunowsky BrunoMedia GmbH Office: +49 (0) 6131 9302830 Tel.: +49 (0) 170 4621440 brunowsky@brunomedia.de Martinsstraße 17 55116 Mainz www.brunomedia.de