Lieber Leser,

vor Kurzem hat Alibabas Tochter Ant Financial seitens der US-Regulatoren eine Absage für die Akquisition von MoneyGram bekommen. Ant Financial ist seit 2011 ein selbstständiges Unternehmen, das die Bezahlplattform Alipay führt. Die Absage sendete ein negatives Signal an Alibaba-Investoren aus. Um zu verstehen, warum eigentlich, ist es sinnvoll, Ant Financial als das damalige PayPal von eBay zu betrachten. Genau genommen mischt Ant Financial jedoch längst in den Bereichen ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...