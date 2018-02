Aus dem Börsenbrief. http://www.boerse-social.com/gabb Im Erste-Vorstand, so konnte ich mich überzeugen, vertritt man die Ansicht, Aktionäre könnten nicht gleichzeitig Kunden sein, da die Interessen entgegengesetzt seien, der Aktionär wolle hohe Profite, der Kunde dagegen am liebsten alle Leistungen gratis. Bestätigt wurde diese Ansicht durch einige Aktionäre auf der Hauptversammlung z.B. im Jahr 2016, die tatsächlich höhere Gebühren gefordert haben, zur Steigerung der Profitabilität. Sie sind wohl wirklich nicht gleichzeitig Kunden. Ich aber bin der Meinung, dass gerade Aktionäre leicht zu Kunden werden können. Wer sonst kennt das Unternehmen so gut, wer sonst steht dem Unternehmen so positiv gegenüber, wenn nicht...

