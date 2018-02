Bamberg (ots) - In der Bonner Venenstudie litten bereits 20-Jährige unter Beinbeschwerden. Kompressive Feinstrümpfe helfen bei ersten Anzeichen wie geschwollenen Füßen oder schweren Beinen einem Venenleiden vorzubeugen. Bei erkrankten Venen sind Kompressionsstrümpfe die Therapie der Wahl. Neben der gesundheitlichen Wirkung ist es Frauen wichtig, dass ihre Strümpfe modisch up to date sind. Ein Wunsch, den BELSANA 280den glamour, blickdichte kompressive Strümpfe mit perligem Glanz, und die medizinischen Kompressionsstrümpfe BELSANA microsoft in den Modefarben 2018 mit Leichtigkeit erfüllen. Ein Jahr lang sind sie in den Modefarben Graphit, Flieder, Amarena und Heidelbeere exklusiv in Apotheken (Apothekenfinder: www.belsana.de) erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter dem Hashtag modefarben18. Die Gewissheit, gut gekleidet zu sein, zaubert ein Lächeln aufs Gesicht. Im neuen Lookbook von BELSANA finden gesundheitsbewusste Frauen Tipps, wie sie die aktuellen Modefarben zu angesagten Looks kombinieren.



Gut gestylt in Graphit und Heidelbeere



Graphit ist die edle Variante von Grau und der ideale Begleiter für gedeckte Farben. Im Job ist es die dezente Alternative zu Schwarz und gibt klassischen Outfits eine individuelle Note. In der Freizeit harmoniert es perfekt mit Naturtönen. Neben Grautönen ist zudem dunkles Blau angesagt. Es hat strenges Schwarz bei vielen Outfits in Beruf und Freizeit verdrängt. Heidelbeere, ein cooles Nachtblau, ergänzt die trendigen Cremefarben ideal. Wer es leger mag, lässt die Strümpfe beim Street-Style durch die Jeans blitzen.



Betont feminin in Flieder und Amarena



An Flieder führt bei eleganter Mode mit einer zurückhaltenden weiblichen Note kein Weg vorbei. Die zarte Mauve-Nuance passt hervorragend zu Nude-Tönen. In Kombination mit Weiß und cremigen Farben wirkt sie besonders stilvoll.



Amarena ist die sinnlichste unter den Modefarben. Die Show lässt sich das aufregende Rot jedoch nicht gern stehlen. Daher harmoniert es am besten mit pudrigen Naturtönen oder setzt bei Schwarz-Weiß-Looks kräftige Akzente.



Mit den Modefarben bietet BELSANA Frauen die Möglichkeit, die Gesundheit ihrer Beine zu unterstützen und top gestylt zu sein. Ein guter Grund, selbstbewusst Beine in Bestform zu zeigen.



