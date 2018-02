Das Open Interest an den GBP Futures Märkte ist am letzten Dienstag um mehr als 4,3K Kontrakte gegenüber dem Montag Ergebnis von 198.137 Kontrakte gefallen, wie den vorläufigen CME Group Daten zu entnehmen ist. In die gleiche Richtung bewegt sich das Volumen, da es um 4,4K Kontrakte einbricht, was dem dritten Rückgang in Folge entspricht. GBP/USD Basis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...