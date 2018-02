Bonn (ots) - Deutschlands größte Publikumsveranstaltung zum Thema Krebs öffnet am 24. Februar in Berlin ihre Pforten



Krebsexperten treffen, Wissen erweitern, Selbsthilfegruppen kennenlernen: Der 8. Krebsaktionstag bietet Ihnen aktuellste Informationen rund um das Thema Krebs. Betroffene, Angehörige und Interessierte sind herzlich eingeladen, an der kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen. Zudem führt Susanne Klehn, TV-Moderatorin und Botschafterin der Deutschen Krebshilfe für Hautkrebsprävention, durch ein vielfältiges Bühnenprogramm.



Wann: 24. Februar von 9 bis 17 Uhr. Wo: City Cube Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin. Der Eintritt ist frei! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Der Krebsaktionstag bietet: Laienverständliche Vorträge von renommierten Ärzten zu Diagnostik und Behandlung vieler Krebserkrankungen.



Beiträge zu den Themen "Lebensqualität durch unterstützende Maßnahmen" und "Komplementärmedizin".



Sport- und Selbsthilfegruppen zum Kennenlernen.



Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm: Experten beleuchten das Thema "Bewegung bei Krebs" aus persönlichen, medizinischen, gesundheitspolitischen und sozialen Blickwinkeln. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion "Einmal Krebs, für immer Survivor?" - steht das Langzeitüberleben nach Krebs im Fokus.



Individuelle Beratung von Mitarbeitern des Informations- und Beratungsdienst INFONETZ KREBS sowie Austausch mit anderen Betroffenen.



Weitere Informationen sowie das vollständige Programm finden Sie unter www.krebsaktionstag.de



Die Deutsche Krebshilfe veranstaltet den Krebsaktionstag gemeinsam mit der Deutschen Krebsgesellschaft und der Berliner Krebsgesellschaft und mit Unterstützung vom Haus der Krebs-Selbsthilfe - traditionell im Anschluss an den Deutschen Krebskongress.



