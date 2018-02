Frankfurt - METRO-Aktienanalyse von Analystin Laura Cherdron von Independent Research: Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B). METRO habe mit den Ergebniszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 beim EBIT im Rahmen ihrer Erwartungen und habe diese beim Nettoergebnis übertroffen, das von einer einmalig deutlich geringeren Steuerquote profitiert habe, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...