Olaf Scholz haucht der SPD nach den Chaostagen neues Leben ein - und will die Mitglieder von der nächsten Großen Koalition überzeugen.

Als der kommissarische SPD-Chef vor dem Festzelt aus seiner schwarzen Limousine steigt, gibt er sich wortkarg. Er winkt nur kurz in die Kameras, sagt, dass der Politische Aschermittwoch doch ganz passend komme, wie ein Neuanfang. Dann wartet Olaf Scholz, das Sakko zugeknöpft, keine Krawatte, stumm auf den Einmarsch. Er macht kurz Fotos mit ein paar Mitgliedern, wirkt etwas nervös.

Kein Wunder, der Norddeutsche, geboren in Osnabrück und aufgewachsen in Hamburg, seit sieben Jahren Erster Bürgermeister der Hansestadt, ist nicht gerade als schwungvoller Redner bekannt. Scholz, dem schon vor Jahren der Spitzname "Scholzomat" angeheftet wurde, wegen seines manchmal einschläferndem Duktus, ist eher ein trockener Verwalter und Gestalter. Aber auch einer, der Wahlen gewinnen kann - und davon gibt es in der SPD des Jahres 2018 nun mal nicht so viele.

Ein Jahr nachdem Martin Schulz unter tosendem Applaus und "Martin, Martin!"-Rufen ins Festzelt in Vilshofen einmarschierte, und SPD-Mitglieder Schilder mit "Jetzt Schulz!" und "Zeit für Martin!" in den blau-weißen Zelthimmel reckten, als die SPD vom "größten Politischen Aschermittwoch aller Zeiten" redete, steht die Partei vor einem Scherbenhaufen. Erst das Hickhack vergangene Woche ums Außenministeramt, das Schulz, ganz Machtpolitiker, anfangs für sich reklamierte - und dann auf Druck der Basis wieder zurückzog.

Nun, am Faschingsdienstag, Schulz' sofortiger Rücktritt vom Parteivorsitz - samt gescheiterter Postenübergabe. Der Parteivorstand hatte Fraktionschefin Andrea Nahles einstimmig als Nachfolgerin nominiert. Schulz wollte, dass sie den Posten auch kommissarisch übernimmt. Aber auch hier rebellierte die Basis, sprach von Hinterzimmerpolitik und Kungelei. So machte die Bundes-SPD den nächsten Rückzieher: Nahles soll erst auf einem Sonderparteitag Ende April gewählt werden, bis dahin übernimmt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...