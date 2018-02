Bei H&M läuft das Geschäft mehr und mehr schleppend. Die Konkurrenz ist stark und Online-Händler wie Zalando oder Asos ziehen Kundenschaft ab. Mehr Verkäufe im Internet sollen das Geschäft nun wieder ankurbeln.

Der unter Druck geratene Textilhändler Hennes & Mauritz (H&M) will mit einer Aufholjagd im Internet die Wende schaffen. Mehr als die Hälfte des Investitionsbudgets soll allein in diesem Jahr in den Ausbau des Onlinehandels fließen.

Das Online-Geschäft soll mindestens um 25 Prozent zulegen, ebenso wie die Marken COS und H&M Home. Dagegen werde der Umsatz in den bestehenden Filialen weiter sinken. Gelingen wird dies nach Ansicht des Unternehmens aber frühestens 2019. Bis 2022 will H&M die Internet-Verkäufe ...

