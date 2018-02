Die Börsen haben turbulente Tage hinter sich. Marktstratege Andreas Lipkow glaubt weiter an steigende Kurse. Ein hervorragendes Börsenjahr wird es seiner Ansicht nach allerdings nicht werden. Lipkow verweist auf die unterschiedliche Entwicklung von DAX und Dow Jones. "Man sieht, dass hier Nettoabflüsse aus der Eurozone zu erkennen sind", so der Experte. Es werde jetzt spannend, ob der DAX in der Lage sei, ein Eigenleben zu entwickeln. Ein Belastungsfaktor für den deutschen Leitindex war in den vergangenen Monaten immer wieder der Euro. Lipkow geht weiter davon aus, dass der Euro in Zukunft noch weiter steigen könnte.