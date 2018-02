DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Mondneujahrs" geschlossen. In Hongkong findet am "Tag vor Mondneujahr" lediglich ein verkürzter Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.673,30 +0,44% -0,10% Euro-Stoxx-50 3.363,61 +0,68% -4,01% Stoxx-50 3.009,07 +0,73% -5,31% DAX 12.275,30 +0,65% -4,97% FTSE 7.221,37 +0,74% -6,76% CAC 5.153,83 +0,87% -2,99% Nikkei-225 21.154,17 -0,43% -7,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,24 +1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,86 59,19 -0,6% -0,33 -2,6% Brent/ICE 62,55 62,72 -0,3% -0,17 -5,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.331,73 1.329,16 +0,2% +2,57 +2,2% Silber (Spot) 16,62 16,58 +0,3% +0,04 -1,8% Platin (Spot) 977,15 975,00 +0,2% +2,15 +5,1% Kupfer-Future 3,16 3,16 -0,1% -0,00 -4,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Es sieht zur Wochenmitte nach dem vierten Anstieg an der Wall Street in Folge aus. Doch wird sich die endgültige Tendenz, vielleicht auch für die kommenden Tage, erst mit der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten eine Stunde vor der Startglocke entscheiden. Sollten die Prognosen für die Verbraucherpreise übertroffen werden, könnte das für eine erneute Abwärtswelle an den Märkten sorgen. Wenn allerdings die Schätzungen nicht übertroffen oder gar unterschritten werden, könnte das eine deutliche Erholung auslösen, denn die Zinsängste dürften dann erst einmal nachlassen. "Der heutige Inflationsbericht hat im Gefolge der kürzlich stark gestiegenen Stundenlöhne eine ganz neue Bedeutung erlangt", so Michael Hewson, Chief Market Analyst bei CMC Markets. "Jedoch beobachtet die US-Notenbank nicht nur diese Daten für die Einschätzung der Inflation", ergänzt der Marktteilnehmer. "Nichtsdestotrotz hat die Fokussierung auf die Inflation, nicht nur in den USA, sondern weltweit, Befürchtungen geweckt, dass die Notenbanken bei der Einschätzung der Aussichten für die nächsten Monate etwas zurückliegen könnten". Nach US-Handelsschluss legt Cisco Ergebnisse für das zweite Quartal vor. Die Papiere gewinnen im Vorfeld weitere 0,9 Prozent, nachdem am Vortag eine Kaufempfehlung von Instinet für ein deutliches Plus gesorgt hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis, Rom

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Auch wenn Europas Börsen am Mittwochmittag an den Gewinnen festhalten, so halten sich die Anleger bedeckt. Dafür sprechen die deutlich nachlassenden Handelsvolumina. Der Grund für die Zurückhaltung sind die am Nachmittag anstehenden US-Preisdaten. Angesichts einer boomenden Wirtschaft bei praktischer Vollbeschäftigung, ist die Inflationsentwicklung in den USA zum wichtigsten Datensatz für die Finanzmärkte avanciert, da sie entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Zinspolitik der US-Notenbank hat. Schwach zeigen sich nach ihrem Zwischenbericht Credit Agricole. Die Bank hat die Gewinnprognose deutlich verfehlt. Der Kurs verliert 3,8 Prozent. Positiv bewerten Marktteilnehmer die Zahlen der Credit Suisse, die Aktie legt um gut 3 Prozent zu. Thyssenkrupp geben um 1,9 Prozent nach. Der Konzern hat zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres von einer starken Entwicklung in seinem traditionellen Stahlgeschäft profitiert. Der bereinigte operative Gewinn legte trotz fortdauernder Schwäche im Anlagenbau um mehr als die Hälfte gegenüber dem Vorjahr zu. Allerdings stören sich die Anleger am operativen Cashflow, der mit einem Minus von 1,5 Milliarden Euro klar negativ ausfällt. Gut kommen die Zahlen von Bilfinger an, die Aktie legt um 5,2 Prozent zu. Der Umbau unter Konzernchef Tom Blades trägt langsam Früchte. Anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt scheint die Erosion der Einnahmen gestoppt. "Die Zahlen liegen über den Erwartungen", sagt ein Teilnehmer. Der Umsatz liege leicht über den Erwartungen, und der Verlust sei etwas kleiner ausgefallen als prognostiziert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.06 Uhr Di, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,2343 -0,05% 1,2374 1,2365 +2,7% EUR/JPY 132,51 -0,50% 132,67 132,85 -2,0% EUR/CHF 1,1526 -0,22% 1,1543 1,1541 -1,6% EUR/GBP 0,8906 +0,14% 0,8903 1,1236 +0,2% USD/JPY 107,36 -0,43% 107,22 107,49 -4,7% GBP/USD 1,3859 -0,19% 1,3897 1,3897 +2,6% Bitcoin BTC/USD 9.142,36 +6,92% 8.813,87 8.655,75 -36,35

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Aktienbörsen hat sich am Mittwoch kein einheitlicher Trend durchgesetzt. Händler sprachen von einer Abkoppelung von den internationalen Vorgaben und einer Rückbesinnung auf lokale Themen. "Der Handel im Gleichschritt mit den internationalen Märkten scheint beendet", so ein Händler. Zudem dünne der Handel vor den anstehenden Feiertagen wegen des Mondneujahrfestes ab Donnerstag in China und Südkorea immer weiter aus. Aus dem Rahmen fiel der hoch volatile Handel in Japan, wo der Leitindex von einem auf 15-Monatshoch gestiegenen Yen auf ein Viermonatstief gedrückt wurde. Der US-Dollar sank im Tagestief bis auf 106,84 Yen nach Wechselkursen um 107,82 am Vorabend. Zuletzt erholte sich der Greenback etwas und schob damit auch die japanische Börse an. "Die eher vorsichtige Risikoneigung und die hohe Volatilität bei Aktien dürfte Yen-Käufe wegen seines Rufes als sicherer Hafen begünstigen", so Marktstratege Heng Koon How von United Overseas Bank in Singapur. In Seoul stieg das Marktbarometer Kospi um 1,1 Prozent, auch hier trieb ein wichtiges Schwergewicht den Gesamtmarkt: Samsung Electronics zogen um rund 3,0 Prozent an, womit sich der Wochengewinn auf 9,5 Prozent summierte. Damit machte die Aktie des Elektronikriesens den Löwenanteil der vorangegangenen Verluste wieder wett.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen am Mittwoch zu. Nach der gestiegenen Risikobereitschaft am Vortag ist eine erneute Vorsicht zu erkennen. Diese Berg- und Talfahrt, die aktuell auch in Aktien und Anleihen zu erkennen ist, sollte sich in den kommenden Tagen langsam auspendeln. Weiterhin ist kein größerer Abgabedruck zu beobachten, so ein Marktteilnehmer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens Gamesa liefert Offshore-Turbinen mit 1,386 GW Leistung

Siemens Gamesa liefert die Turbinen für den vor der englischen Küste geplanten Offshore-Windpark Hornsea Project Two. Das dänische Energieunternehmen Oersted bestellte dazu direkt angetriebene 8-Megawatt-Turbinen des spanischen Unternehmens mit einer Gesamtleistung von 1,386 Gigawatt. Der abschließende Vertrag soll im Juli unterzeichnet werden.

Bilfinger stabilisiert sich auf niedrigem Niveau

Der Umbau bei Bilfinger unter Konzernchef Tom Blades trägt langsam Früchte. Anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt scheint die Erosion der Einnahmen gestoppt. Im Schlussquartal gelang dem auf Neubau und Instandhaltung von Anlagen in der Prozessindustrie spezialisierten Dienstleister organisch wie absolut eine Steigerung der Leistung. Auch die Auftragseingänge legten leicht zu.

Ceconomy-CEO: Einigung mit Convergenta Priorität im laufenden Gj

Für die Ceconomy AG, Mehrheitsaktionärin der Media-Saturn-Holding, hat es Toppriorität, im laufenden Geschäftsjahr den Streit mit dem Minderheitsaktionär von Europas größter Unterhaltungselektronikhandelskette beizulegen. Deshalb werden beide Parteien - Ceconomy und die Convergenta Invest und Beteiligungs GmbH des verstorbenen Media-Markt-Mitgründers Erich Kellerhals - unmittelbar nach der Hauptversammlung direkte Gespräche aufnehmen, um bald zu einer Lösung zu kommen.

Gesco hebt nach gutem dritten Quartal Jahresausblick an

Die Beteiligungsgesellschaft Gesco hat nach einem guten dritten Geschäftsquartal die Jahresprognose angehoben. Auch im vierten Quartal, in dem zahlreiche Maschinen und Anlagen ausgeliefert wurden, lagen Auftragseingang und Umgang nach vorläufigen Zahlen auf einem hohen Niveau, teilte das Wuppertaler Unternehmen mit.

Innogy baut zwei Solarkraftwerke in Australien

Der Energieversorger Innogy wird zwei Solarkraftwerke in Australien bauen. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten im Bundesstaat New South Wales starten, wie das Unternehmen mitteilte. Für die beiden Sonnenkraftwerke mit einer Leistung von zusammen 460 Megawatt plant Innogy 400 Millionen Euro in die Hand zu nehmen.

H&M will im harten Wettbewerb mehr in Onlinehandel investieren

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 14, 2018 07:19 ET (12:19 GMT)

Hennes & Mauritz (H&M) sieht ein weiteres schwieriges Jahr vor sich. Allerdings kommt die schwedische Modekette inzwischen im Onlinehandel voran. In das Digitalgeschäft soll nun auch mehr Geld fließen. Es werde künftig ein Schwerpunkt der Investitionen sein, hieß es im Vorfeld des Kapitalmarkttages, auf dem CEO Karl-Johan Persson und CFO Jyrki Tervonen die Strategie der Gruppe vorstellen wollen.

Clariant zahlt nach Umsatz- und Ergebnisplus mehr Dividende

Für die schweizerische Clariant geht ein turbulentes Jahr mit höherem Umsatz und Ergebnis zu Ende. Die Aktionäre sollen mit einer höheren Dividende daran teilhaben. Für 2018 stellte das Spezialchemieunternehmen weiteres Wachstum in Aussicht.

Credit Agricole verdient um 4. Quartal ein Drittel mehr

Die französische Bank Credit Agricole hat im vierten Quartal trotz einer höheren steuerlichen Belastung ein Drittel mehr verdient. Der Nettogewinn stieg um ein Drittel auf 387 Millionen Euro, wie die Credit Agricole SA mitteilte. Im Vorjahresquartal hatten eine Abschreibung auf das französische Filialgeschäft das Ergebnis belastet.

US-Steuerreform beschert Credit Suisse neuerlichen Verlust

Die Großbank Credit Suisse hat im Zuge der US-Steuerreform sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr 2017 erneut einen Verlust eingefahren. Von Oktober bis Dezember häufte die Schweizer Bank unterm Strich einen Nettoverlust von 2,13 Milliarden Schweizer Franken an nach minus 2,62 Milliarden im Jahr davor. Im Gesamtjahr belief sich der Nettoverlust auf 983 Millionen Franken nach 2,71 Milliarden im Jahr 2016.

Danone will Beteiligung an Yakult verringern

Der Nahrungsmittelkonzern Danone will einen Teil seiner Anteile an dem japanischen Milchgetränkehersteller Yakult zu Geld machen. Die Franzosen halten derzeit 21,29 Prozent. Angestrebt werde ein Anteil von 7 Prozent, teilte Danone mit.

Chemiekonzern DSM verdoppelt Nettogewinn im vierten Quartal

Der niederländische Chemierkonzern DSM hat im vierten Quartal doppelt so viel verdient wie im Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte von Oktober bis Dezember auf 178 Millionen Euro von 87 Millionen vor einem Jahr. Mit 2,18 Milliarden Euro setzte DSM 8 Prozent mehr um als im vierten Quartal 2016.

Fahrdienstvermittler Uber wächst weiter und verringert Verlust

Der Fahrdienstvermittler Uber ist im vierten Quartal 2017 deutlich gewachsen und hat seinen Verlust eingedämmt. Das in San Francisco ansässige Unternehmen steigerte seinen Umsatz von Oktober bis Dezember gegenüber dem Vorquartal um 12 Prozent auf 2,26 Milliarden US-Dollar. Zugleich verringerte sich der Verlust auf 1,1 Milliarden Dollar, wie aus der Bilanz hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einblick hatte.

Amazon will neue Kunden im Gesundheitswesen gewinnen

Der Onlinehändler Amazon hat große Pläne für sein noch im Aufbau begriffenes Geschäft mit Medizinprodukten: Es soll zu einem Hauptlieferanten für Krankenhäuser und Ambulanzen in den USA werden, der mit etablierten Lieferanten einer breiten Produktpalette von Mullbinden bis zu Hüftimplantaten konkurrieren kann.

Baidu erholt sich dank guter Werbeeinnahmen

Der chinesische Suchmaschinenkonzern Baidu erholt sich dank seines starken Anzeigengeschäftes von einem herausfordernden Jahr. Die Baidu Inc hat sich zudem von nicht zum Kern gehörenden Geschäften getrennt. Der Konzern mit Sitz in Peking steigerte seinen Umsatz in den drei Monaten per Ende Dezember um 29 Prozent auf 23,6 Milliarden Yuan (3 Milliarden Euro).

