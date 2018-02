Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz hat die Mitglieder um eine Zustimmung zu dem mit CDU und CSU geschlossenen Koalitionsvertrag aufgefordert und an die Einigkeit der Partei appelliert. "Was die SPD an politischer Verantwortung in der künftigen Regierung haben kann, das ist enorm", sagte Scholz in seiner Rede beim Politischen Aschermittwoch der Partei in Vilshofen. "Man muss sich nur die Diskussion in der CDU anschauen, um zu wissen, dass wir es wohl irgendwie richtig hinbekommen haben müssen." Scholz betonte, zwei Drittel des Koalitionsvertrages stammten laut Computeranalysen aus dem sozialdemokratischen Wahlprogramm. "Wer hat noch Fragen? Das ist ein Programm, dem man zustimmen kann, liebe Genossinnen und Genossen", hob der Interims-Parteichef hervor.

Der Koalitionsvertrag sei "ein guter Vertrag". Vor allem gehe es nun auch um eine "richtige Politik" in Europa. "Wir dürfen die Chance jetzt nicht vergehen lassen", mahnte Scholz. Denn die Gelegenheit komme vielleicht nicht wieder. Die Reformvorschläge von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron müssten "vielleicht nicht alle teilen", dennoch böten sie eine "Chance, die die deutsche Regierung jetzt nicht vertun darf", meinte Scholz. "Auch das ist ein Grund, dem Koalitionsvertrag zuzustimmen und dem Eintritt der Sozialdemokratischen Partei auch in die nächste Regierung."

Die beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bayerns Noch-Ministerpräsidenten Horst Seehofer, sah Scholz politisch auf dem absteigenden Ast. "Nicht nur ein bayerischer Politiker hat wohl den Zenit seiner politischen Karriere überschritten, sondern wohl auch eine Frau aus dem Norden", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister. Er bekräftigte das Ziel, einen sozialdemokratischen Bundeskanzler zu stellen. "Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes müssen wollen, dass wir die Regierung führen", erklärte Scholz.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2018 07:25 ET (12:25 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.