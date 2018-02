Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsches BIP steigt im vierten Quartal um 0,6 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im vierten Quartal 2017 wie erwartet abgeschwächt und ist im dritten Quartal etwas niedriger als zuvor angenommen gewesen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg das saison- und preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent und lag kalenderbereinigt um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 0,6 und 3,0 Prozent Wachstum prognostiziert.

Deutscher Einzelhandelsumsatz für Dezember nach oben revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Dezember nicht ganz so stark gesunken wie zunächst berichtet. Wie die Bundesbank mitteilte, gingen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 1,3 Prozent zurück. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 1,5 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,3 Prozent höher.

Eurozone-BIP wächst im vierten Quartal um 0,6 Prozent

Die Wirtschaft im Euroraum hat im vierten Quartal 2017 ihren kräftigen Schwung beibehalten. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent. Damit wurde die erste Schätzung vom 30. Januar bestätigt, womit auch von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte im Vorfeld der Datenmeldung gerechnet hatten.

Eurozone-Industrie meldet überraschendes Produktionplus

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Dezember moderat gesteigert und damit die Erwartungen übertroffen. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten eine stagnierende Produktion erwartet.

Italiens Wirtschaft setzt Aufschwung fort

Die italienische Wirtschaft hat im vierten Quartal 2017 ihren Aufschwung fortgesetzt. Wie die nationale Statistikbehörde in einer ersten Schätzung berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Jahresvergleich lag das BIP in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone um 1,6 Prozent höher. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten Zuwachsraten von 0,4 und 1,6 Prozent erwartet.

Ifo-Weltwirtschaftsklima auf höchstem Stand seit Herbst 2007

Das Weltwirtschaftsklima hat sich im ersten Quartal 2018 nach einer Erhebung des Ifo Instituts sehr stark verbessert. Der Indikator stieg von 17,1 auf 26,0 Punkte, wie das Münchner Institut mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Herbst 2007. Die befragten Experten beurteilten die aktuelle Wirtschaftslage deutlich positiver, die Konjunkturerwartungen verbesserten sich ebenfalls außerordentlich. "Der weltweite Aufschwung verfestigt sich", erklärte das Institut.

Mersch: 2017 mehr Anträge auf Bargeld-Einschränkungen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach den Worten ihres für Zahlungsverkehr zuständigen Direktors Yves Mersch im vergangenen Jahr ungewöhnlich viele Anträge von Mitgliedstaaten auf Einschränkungen der Bargeldnutzung erhalten. Beim Bargeldsymposium der Deutschen Bundesbank in Frankfurt wies Mersch darauf hin, dass die EZB verpflichtet sei, den Status von Banknoten als gesetzliches Zahlungsmittel zu verteidigen.

EZB teilt bei Dollar-Tender 61 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 61 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 62 Millionen nachgefragt und erhalten.

Bundesbank: Kartenzahlungen werden in Deutschland beliebter

Der Anteil von Kartenzahlungen in Deutschland hat im vergangenen Jahr sowohl nach Umsatz als auch nach Anzahl der Zahlungsvorgänge zugenommen. Allerdings bleibt Bargeld vorerst weiter das beliebteste Zahlungsmittel. Das ist das Ergebnis der alle drei Jahre angestellten Studie der Bundesbank zum Zahlungsverhalten. "Bargeld bleibt am beliebtesten, aber die Kartenzahlungen legen zu", sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele bei der Vorstellung der Studie in Frankfurt.

Schwedische Notenbank avisiert steigende Zinsen

Die schwedische Notenbank erwartet, dass sie die Zinsen in diesem Jahr anheben wird. Sie fügte aber hinzu, dass sie nicht übereilt handeln werde, um neue Unsicherheiten über die Aussichten für die Inflation zu schaffen und eine starke Aufwertung der nationalen Währung, der Krone, zu vermeiden. Die Riksbank hielt den Leitzins auf einem Rekordtief von minus 0,50 Prozent und bestätigte, dass "langsame Zinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte eingeleitet werden".

Weißes Haus erwägt Ernennung von Monetärexpertin zur Fed-Vize-Chefin

Das Weiße Haus liebäugelt laut Insidern mit einer Nominierung von Loretta Mester als Vize-Chefin der US-Notenbank Fed. Sie ist derzeit Präsidentin der Fed aus Cleveland. Dort sitzt sie seit 2014 im Chefsessel. Vorher war sie nahezu 30 Jahre lang Ökonomin bei der Philadelphia-Fed, rund die Hälfte davon als Research-Direktorin des Hauses. Die Trump-Administration ist offenbar daran interessiert, den Vize-Chefposten mit einer anerkannten Kapazität in Geldtheorie zu besetzen.

Dreyer mahnt SPD zu Ende der Personalquerelen

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat nach dem Rücktritt des bisherigen Parteichefs Martin Schulz ein Ende der Personaldebatten in der Partei verlangt. "Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt noch weiter über Personal zu sprechen", sagte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz im ZDF-Morgenmagazin. Die Partei habe schon "sehr viel Zeit verbraucht", um über Personal zu sprechen.

Zweiter Konkurrent für Nahles aus Schleswig-Holstein

Ein zweiter SPD-Politiker aus Schleswig-Holstein hat sich gegen Andrea Nahles als Konkurrent für den Parteivorsitz in Stellung gebracht. "Ich biete mich als Alternative an", schrieb das Landesvorstandsmitglied Dirk Diedrich in einem am Mittwoch auf seiner Internetseite veröffentlichtem Text. Er wolle eine "basisdemokratische Entscheidung".

Günther will Einbindung von Merkel-Kritikern

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel dazu aufgefordert, Spitzenfunktionen künftig auch mit ihren parteiinternen Kritikern zu besetzen. "Alle Namen, die da gehandelt werden und die für unterschiedliche Flügel stehen, sollten im Kabinett oder in der Parteiführung vertreten sein", sagte Günther der Rheinischen Post auf die Frage, ob Merkel neben Vertrauten wie Kanzleramtschef Peter Altmaier auch Jens Spahn oder Carsten Linnemann bei der Postenverteilung bedenken müsse.

Söder wirbt auch um Wähler der "demokratischen Rechten"

Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Unionsparteien aufgefordert, auch die Wähler der "demokratischen Rechten" wieder stärker anzusprechen. "Die Union darf sich nicht nur in der Mitte drängeln und nach links schielen", sagte Söder beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. Die Union sei für die "bürgerliche Mitte" da, "wir wollen auch die demokratische Rechte wieder bei uns vereinen".

Deutschland bietet Nato Aufbau und Aufnahme von neuem Logistik-Kommando an

Deutschland hat der Nato den Aufbau und die Aufnahme eines neuen Kommandos zur Verlegung von Truppen und Material innerhalb Europas angeboten. Die Nato müsse "im Spannungs- oder Krisenfall" schnell Truppen verlegen können, sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwoch beim Treffen mit ihren Nato-Kollegen in Brüssel. Deutschland biete sich für das Kommando an, weil es "geografisch im Herzen Europas" liege und "große Erfahrung beim Thema Logistik und Unterstützung" habe.

Johnson: Abkehr vom Brexit würde zu "Gefühlen des Verrats" führen

Der britische Außenminister Boris Johnson hat mit scharfen Worten vor einer Abkehr vom Brexit gewarnt. "Das wäre ein katastrophaler Fehler, der zu dauerhaften und unauslöschlichen Gefühlen des Verrats führen würde", heißt es in einer am Mittwoch vorab veröffentlichten Rede Johnsons. "Wir können und werden das nicht zulassen." Den Prozess eines EU-Austritts zu stoppen wäre "inakzeptabel und undemokratisch".

Türkischer Regierungschef droht USA mit Kampf in Syrien

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat die USA gewarnt, dass die Türkei auch gegen sie kämpfen werde, sollten sie an ihrem Bündnis mit den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Syrien festhalten. "Wir haben ein Problem mit der YPG. Doch wenn die USA an der Seite der YPG in einen Krieg gegen uns ziehen, dann kämpfen wir auch gegen sie", sagte Yildirim in einem Interview mit den ARD-Tagesthemen.

Misstrauensvotum gegen Südafrikas Präsidenten Zuma am Donnerstag geplant

Die südafrikanische Regierungspartei ANC will den umstrittenen Präsidenten Jacob Zuma schon am Donnerstag mit einem Misstrauensvotum absetzen. Die Partei habe eine entsprechende Abstimmung im Parlament beantragt, sagte der Schatzmeister des Afrikanischen Volkskongresses (ANC), Paul Mashatile, am Mittwoch in Kapstadt. Dann solle der ANC-Vorsitzende Cyril Ramaphosa zum neuen Präsidenten gewählt werden.

Niederlande BIP 4Q +0,8% gg Vorquartal - CBS

Niederlande BIP 4Q +2,9% gg Vorjahr - CBS

US/MBA Market Index Woche per 9. Feb -4,1% auf 399,4 (Vorwoche: 416,3)

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 14, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.