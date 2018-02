In Summe waren auf der CES 2018 wohl 20 bis 30 selbstfahrende Autos permanent am und um das Messegelände der CES unterwegs.

Bei allen Fahrversuchen - ob im Realverkehr oder auf abgesperrtem Gelände - saß nach wie vor ein Sicherheitsfahrer auf dem Platz vorn links, um im Bedarfsfall sofort eingreifen zu können. Bei den Fahrten der Redaktion beschränkte sich die sichtbare Aufgabe des Sicherheitsfahrers jedoch darauf, den "Autonomous Driving Mode" zu starten; die Systeme funktionierten auf den bestens vorvermessenen Strecken auch Dank der zusätzlichen terrestrischen Differential-GPS-Sender während den diversen Kurztests der Redaktion bestens. Mehrere Brancheninsider berichteten jedoch von Schwierigkeiten einzelner Fahrzeuge am ersten Messetag, wo Regen in der Wüste teilweise die Sensoren in die Irre leitete, sodass die Sicherheitsfahrer dann ihre Daseinsberechtigung tatkräftig unter Beweis stellen mussten.

Autonomes "Taxi" im Regelbetrieb

Gemeinsam mit dem Uber-Konkurrenten Lyft bot Aptiv einen Fahrdienst mit Level-4-Fahrzeugen im Regelbetrieb für beliebige Endkunden an, die in der Lyft-App eine Fahrt vom Messegelände zu über 20 verschiedenen Hotels am Las Vegas Boulevard orderten (Bilder 1-3 der Bilderstrecke). Allein schon der sensortechnische Aufwand dabei ist hoch: An jeder Seite befinden sich jeweils ein vierkanaliger ...

