Wer verdient was in Deutschlands drittgrößter Branche, der Logistik? Und mit welchen Benefits können Unternehmen bei Kandidaten punkten? Die Job-Matching-Plattform BirdieMatch (www.birdiematch.de) hat einen Gehaltsreport herausgebracht, der nicht nur die aktuellen Gehälter von Logistikern über alle Branchen hinweg unter die Lupe nimmt, sondern auch zeigt, was Arbeitnehmern heute wichtiger ist als Geld.



Mit der Auswertung von 1963 Kandidaten-Profilen und 628 Vakanzen hat die Job-Matching-Plattform BirdieMatch eine detaillierte Job-Analyse von Berufsgruppen in der Logistik vorgenommen. Neben Wunsch und Wirklichkeit bei der Höhe des Gehalts gleicht der Report Kriterien ab, die Kandidaten bei der Job-Wahl am Herzen liegen: Flexible Arbeitszeiten, Home Office und weitere Aspekte, die bei der Entscheidung für einen neuen Arbeitgeber häufig im Vordergrund stehen.



Beim durchschnittlichen Bruttojahresgehalt (ohne Boni und Tantiemen) liegen Niederlassungsleiter mit 85.643 Euro an der Spitze; Leiter Operations verdienen im Schnitt 84.722 Euro, Vertriebsleiter 82.917 Euro; Lagerleiter (45.066 Euro) und der Leiter Fuhrpark (44.545 Euro) liegen im Mittelfeld; Schlusslicht bilden mit 31.182 Euro Mitarbeiter im Lager und Fahrer (25.278 Euro).



Frauen verdienen in der Logistik deutlich schlechter als ihre männlichen Kollegen. Auf Abteilungs- und Bereichsleiterebene liegt ihr Bruttojahresgehalt im Mittelwert bei 55.833 Euro im Jahr, wohingegen Männer mit 78.531 Euro fast 23.000 Euro mehr nach Hause bringen.



Auch das Gefälle zwischen West und Ost ist in der Logistik nach dem Ergebnis der Studie ausgeprägt. Ein Vertriebsmitarbeiter im Westen streicht 70.972 Euro ein, sein Berufskollege im Osten muss sich in derselben Position mit 47.500 Euro begnügen.



Neben den Gehaltswünschen sind es die Herzenswünsche der Kandidaten, mit denen Unternehmen bei der Besetzung ihrer Vakanzen punkten können. ""Heart Skills" stehen hoch im Kurs", sagt Bernd Vögele, Geschäftsführer von BirdieMatch. Aus diesen Benefits lassen sich Möglichkeiten ableiten, mit denen Unternehmen bei neuen Mitarbeitern punkten können."



So wünscht sich fast ein Drittel aller Kandidaten (31,7%), die einen neuen Job in der Logistik suchen, flexible Arbeitszeiten. Tatsächlich bieten bislang lediglich 23 Prozent der Arbeitgeber in der Logistik ihren Mitarbeitern diese Option. Noch weiter gehen Wunsch und Wirklichkeit beim Home Office auseinander: Während 17,8 Prozent der Jobsuchenden gerne die Möglichkeit hätten, zeitweise von zu Hause aus zu arbeiten, gewähren dies derzeit nur 6,3 Prozent der Unternehmen.



Auf viele vermeintliche Vorteile, mit denen Unternehmen um neue Mitarbeiter werben, springen diese hingegen nicht an. Obwohl 21,7 Prozent der Firmen die freie Internetnutzung als Benefit herausstellen, interessieren sich nur 11,3 Prozent der Kandidaten für dieses Angebot. Eklatant ist das Desinteresse an Mitarbeiter-Events, die von 27 Prozent der Unternehmen angeboten werden: nur 5,8 Prozent der Jobsuchenden träumen auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber von der kollektiven Sause.



Mit rund 258 Milliarden Umsatz, drei Millionen Arbeitnehmern und 60.000 Unternehmen ist die Logistik nach der Automobilwirtschaft und dem Handel der größte Wirtschaftsbereich in Deutschland.



