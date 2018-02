IRW-PRESS: Kontrol Energy Corp.: Kontrol Energy bringt mit bIOTAsphere ein Beschleunigungs- und Vermarktungssystem auf DLT-Basis auf den Markt

Toronto, Ontario, 14. Februar 2018 / Kontrol Energy Corp. (Kontrol oder das Unternehmen) (CSE: KNR, FWB: 1K8) hat mit bIOTAsphere ein Beschleunigungs- und Vermarktungssystem auf Basis der Decentralized Ledger-Technologie (DLT) entwickelt, das sich an Forschungsinstitute, Regierungsbehörden und Geschäftskonzerne richtet, welche dem Markt Lösungen in den Bereichen dezentrale Energieversorgung, CO2-Reduktion, Smart Building und Internet of Things (IoT) anbieten wollen.

Das von Kontrol Energy bereitgestellte System bIOTAsphere wird die technischen, wirtschaftlichen und kollaborativen Ressourcen für eine raschere Vermarktung neuer DLT-Lösungen bereitstellen. bIOTAsphere ist auf Anwendungen und Dienstleistungen zugeschnitten, die auf dem IOTA DLT-Protokoll basieren und die einzigartigen Fähigkeiten dieser Technologie nutzen. Kontrol Energy hat sich zum Ziel gesetzt, eine neue Generation von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen zu unterstützen, die sowohl unseren Alltag als auch die Gebäude und Räume, in denen wir leben, arbeiten und spielen, revolutionieren werden. Vorrangiges Ziel von bIOTAsphere ist es, einerseits unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und andererseits Technologien weiterzuentwickeln, mit deren Hilfe die Auswirkungen historischer Treibhausgasemissionen umgekehrt werden sollen.

bIOTAsphere wird eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Jungunternehmen mit großem Potenzial, etablierten Firmen, Regierungsbehörden und Universitäten bieten, in deren Rahmen herausgefunden und aufgezeigt werden soll, wie DLT unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft neue Vorteile bringen kann. Um das volle Potenzial von DLT ausschöpfen zu können, benötigen wir offene Partnerschaften innerhalb des Technologiesektors, mit denen wir Innovationen ankurbeln und beschleunigen können, so Paul Ghezzi, CEO von Kontrol Energy. bIOTAsphere wird als gemeinnütziges Tool auf verschiedenen Ebenen der Mitgliedschaft bzw. Beteiligung zum Einsatz kommen.

bIOTAsphere wird von der IOTA Foundation, einer gemeinnützigen Stiftung mit Sitz in Berlin (Deutschland), umfassend unterstützt. Dominik Schiener, Vorsitzender des Board of Directors, meint: Wir haben die Absicht, uns am bIOTAsphere-Projekt als offizieller Partner zu beteiligen, wollen aber auch einige unserer Partnerunternehmen in diesen Innovationsprozess einbinden.

bIOTAsphere wird der IOTA Foundation als erste kanadische Niederlassung dienen. Wenn Sie mehr über das bIOTAsphere-Projekt erfahren möchten oder sich für eine Mitgliedschaft interessieren, besuchen Sie bitte die Webseite http://www.bIOTAsphere.com.

Über Kontrol Energy

Kontrol Energy Corp. (CSE: KNR, FWB: 1K8) ist ein Marktführer im Bereich energieeffiziente Lösungen und Technologien. Durch disziplinierte Fusionen, eine fundierte Übernahmestrategie und organisches Wachstum bietet Kontrol Energy Corp. seinen Kunden marktbasierte Energielösungen, die eine Senkung der Gesamtenergiekosten und gleichzeitig eine Reduktion der CO2-Emissionen ermöglichen sollen.

Für nähere Informationen zu Kontrol Energy Corp. besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens (www.kontrolenergy.com) und das Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com).

Über IOTA

IOTA ist ein Open-Source-Distributed-Ledger-Protokoll, das durch seine Kernerfindung, den sogenannten Blockless Tangle, über die Blockchain hinausgeht. Der IOTA Tangle ist ein gegen Quantum-Angriffe geschützter Directed Acyclic Graph, bei dem keine Transaktionsgebühren anfallen und bei dem es keine fixe Begrenzung dafür gibt, wie viele Transaktionen pro Sekunde im Netz bestätigt werden können. Vielmehr wächst der Durchsatz in Verbindung mit der Netzaktivität - mehr Aktivität bedeutet zugleich ein schnelleres Netz. Im Gegensatz zur herkömmlichen Blockchain-Architektur trennt IOTA nicht zwischen Nutzern und Prüfern; die Validierung ist vielmehr ein ureigenes Merkmal der Nutzung des Ledgers, wodurch eine Zentralisierung verhindert wird. IOTA will sich zunächst als Grundlage des aufstrebenden Internet of Things (IoT) verstehen.

Im Jahr 2017 präsentierte die IOTA Foundation einen Datenmarktplatz für Mikrozahlungen, der von IOTA DLT unterstützt wird. An der Initiative haben sich bisher mehr als 20 internationale Organisationen - unter anderem Unternehmen wie Deutsche Telekom, Bosch, Philips, Accenture, Ernst & Young und Fujitsu - beteiligt. Der öffentliche Marktplatz will verbundenen Geräten die Möglichkeit der sicheren Übermittlung bzw. des Kaufs und Verkaufs von feinkörnigen und diversifizierten Datensätzen bieten und gleichzeitig den Zugang zu Daten ermöglichen, die andernfalls nicht monetarisierbar wären.

Laut einer BCG-Umfrage bei Käufern im Internet of Things dürfte angesichts der stark steigenden Akzeptanz von Internet-gestützten Alltagsprodukten der B-2-B-Markt für das Internet of Things (IoT) bis zum Jahr 2020 ein Volumen von 267 Milliarden Dollar erreichen. Nachdem die wachsende Zahl an Geräten einen nahezu endlosen Datenfluss erzeugt, hat das Marktpotenzial für die Monetarisierung von datengestütztem Know-how in etwa die gleiche Dimension.

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung erfüllen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensführung bereitzustellen; solche Informationen sind daher für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet. Alle vom Unternehmen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebrachten Erwartungen oder Meinungen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse basieren auf Annahmen in gutem Glauben und werden als angemessen erachtet. Solche Annahmen beinhalten, ohne Einschränkung, dass das Übernahmeziel erfolgreich in das Unternehmen integriert wird, dass die Lösung der Distributed Ledger Technology nicht abgeschlossen ist, dass es wesentliche Änderungen an den Klimaschutzmärkten aus regulatorischer oder Compliance-Perspektive gibt, dass geeignete Geschäfte und Technologien für Akquisitionen und/oder Investitionen zur Verfügung stehen, dass solche Akquisitionen und/oder Investitionstransaktionen abgeschlossen werden, dass dem Unternehmen genügend Kapital zur Verfügung steht, dass die Technologie so effektiv wie erwartet ist, dass organisches Wachstum stattfinden wird, dass das Unternehmen sein geplante Finanzierung erfolgreich abgeschlossen kann, dass alle Bedingungen vor die Übernahmen des Targets innerhalb der erforderlichen Zeitrahmen, und andere erfüllt werden. Allerdings sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und werden auch von anderen Faktoren beeinflusst, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen bzw. direkt oder indirekt zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich, dass das Übernahmeziels nicht erfolgreich integriert wird oder sich nicht wie erwartet entwickelt, dass Kontrol nicht über ausreichendes Kapital für die Entwicklung der Lösungen der Distributed Ledger Technology verfügt und dass es an Akquisitions- und Investitionsmöglichkeiten mangelt oder dass solche Möglichkeiten nicht zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden können, dass genügend Kapital und Finanzierung nicht zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt nicht beschafft werden können, dass Technologien nicht so effektiv sind, wie erwartet, dass Kunden und potentielle Kunden das Produkt- und Serviceangebot des Unternehmens (einschließlich des Target's) nicht so akzeptiert wie erwartet, sowie staatliche und regulatorische Faktoren, die die Kryptowährung allgemein und die Energieeinsparindustrie beeinflussen. Dementsprechend sollte zukunftsgerichteten Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Diese vorsorglichen Hinweise gelten explizit für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Aussagen in anderen Dokumenten öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies in den geltenden Wertpapiergesetzen nicht vorgeschrieben ist.

Quelle: Kontrol Energy Corp.

Weitere Informationen erhalten Sie über: Paul Ghezzi, CEO, paul@kontrolenergy.com; Kontrol Energy Corp., 180 Jardin Drive, Unit 9, Vaughan, ON L4K 1X8 Tel: 905.766.0400, gebührenfreie Telnr.: 1.844.866.8123

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42425 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42425&tr=1

