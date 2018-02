Der Euro gab seine anfänglichen Gewinne gegenüber dem Greenback ab und so notiert der Euro/Dollar nun am neuen Tagestief im Bereich der 1,2345/50. Euro/Dollar Fokus auf US Daten Nach 2 Tagen der Gewinne, scheint das Paar im oberen Bereich der 1,2300 auf einen starken Widerstand gestoßen zu sein und die Verkäufer trieben den Kurs auf das aktuelle Niveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...