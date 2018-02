Maike Kohl-Richter hat einen neuen Rechtsstreit um die Memoiren des Altkanzlers Kohl begonnen. Diesmal geht es um Schadenersatz.

Vor acht Monaten ist Helmut Kohl gestorben. Doch noch immer beschäftigt der Altkanzler die Gerichte. So hat die Witwe von Kohl, Maike Kohl-Richter, einen neuen Rechtsstreit um die Kohl-Memoiren begonnen. Das bestätigte Medienrechtler Roger Mann, der die Verlagsgruppe Random House vertritt, dem Handelsblatt. "Drei Jahre lang hatten erst Helmut Kohl und dann seine Witwe Zeit, Ansprüche auf Schadenersatz zu stellen", sagte Mann. "Erst jetzt kommt diese Klage. Das ist schon merkwürdig."

"Wir machen Anspruch auf materiellen Schadenersatz geltend", bestätigte auch der Anwalt von Maike Kohl-Richter, Thomas Hermes, dem Handelsblatt. "Mit Jahresbeginn wären die Ansprüche verjährt gewesen. Doch mit Helmut Kohl war bereits das Vorgehen abgesprochen, dass wir diesen Weg gegebenenfalls beschreiten."

Bislang hatte Kohl noch zu Lebzeiten vom Landgericht Köln eine Geldentschädigung wegen besonders schwerer Verletzung des Persönlichkeitsrechts zugesprochen bekommen - in Rekordhöhe von einer Million Euro. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. An diesem Donnerstag will das Oberlandesgericht (OLG) Köln nun über das Berufungsverfahren entscheiden.

Grund der Auseinandersetzungen ist das Buch "Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle", das die Autoren Heribert Schwan und Tilman Jens 2014 herausbrachten. Der frühere WDR-Journalist Schwan hatte über 600 Stunden lange Interviews mit Kohl geführt und diese auf Tonband mitgeschnitten. Daraus entstanden drei Bände. Dann kam es zum Bruch zwischen Schwan und dem Altkanzler. Die "Kohl-Protokolle", die dann ohne dessen Abstimmung erschienen, enthielten streitbare Äußerungen des Altkanzlers über andere bekannte Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie die heutige Bundeskanzlerin Angela Merkel und die früheren Bundespräsidenten Christian Wulff und Richard von Weizsäcker. Darüber kam es zum Rechtsstreit.

Unabhängig davon strengt Maike Kohl-Richter nun ein neues Verfahren an. Sie reichte ...

