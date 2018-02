Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die von der Bundesregierung im Kampf gegen die Feinstaubbelastung ins Spiel gebrachte Einführung eines kostenfreien öffentlichen Nahverkehrs ist bislang nicht mehr als eine Luftnummer. Mit der Idee "Gratis-ÖPNV" habe die Bundesregierung "quasi eben auch eine Diskussion angestoßen" und deutlich gemacht, dass sie bereit sei, den Gestaltungsspielraum der Kommunen zu erweitern, sagte der Sprecher des Umweltministeriums, Stephan Haufe, am Mittwoch in Berlin. "Wie dann aber die genaue Unterstützung seitens der Bundesregierung aussieht, dass muss man erst einmal erörtern und anschauen."

Hintergrund ist ein Brief von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und Finanzminister Peter Altmaier (CDU) an die EU-Kommission. Darin macht die Bundesregierung erneut Vorschläge, wie die Stickoxidemissionen in deutschen Städten gesenkt werden sollen. Der Brief wurde nicht freiwillig abgeschickt, denn Brüssel droht mit Strafe, falls Deutschland sich beim Thema Feinstaub nicht bewegt. Vergangenes Jahr wurden in 70 Städten die Grenzwerte für die giftigen Stickoxide überschritten, in 20 davon deutlich. Hauptquelle für die Gase war der Verkehr.

Erst mal abwarten

Mitte März will die EU-Kommission entscheiden, ob sie Klage gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof wegen der seit Jahren zu schlechten Luft in mehreren Dutzend Städten erhebt. Doch vor den Europarichtern könnten bereits die Kollegen vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Fahrverbote für Diesel aussprechen. Nächsten Donnerstag verhandelt das Gericht die Klage der Deutschen Umwelthilfe, ob die Kommunen zum Schutz der Gesundheit einen Bann für Selbstzünder erlassen müssen.

Regierungssprecher Steffen Seibert dämpfte die Erwartungen ebenfalls. Für die Bundesregierung sei zunächst einmal wichtig, dass sie die Bewertung der deutschen Ankündigungen durch die EU-Kommission abwarten wolle, sagte er. Ganz grundsätzlich bleibe es bei der Haltung der Bundesregierung, dass man saubere Luft in den deutschen Städten wolle und dabei Fahrverbote vermeide.

"Der Brief ist abgesandt"

Das Thema Luftreinhaltung werde "für die kommende Bundesregierung natürlich einen weiterhin hohen Stellenwert haben", sagte Seibert. Man habe nun weitere Maßnahmen angekündigt, mit denen den Kommunen weitere Werkzeuge an die Hand gegeben würden. Das seien Maßnahmen, die auf bereits laufende Prozesse aufsetzten.

"Das heißt, wir bieten zusätzliche Möglichkeiten und wir werden die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, um Kommunen und Länder zu unterstützen, notwendige Maßnahmen zu ergreifen", sagte Seibert. Es liege dann in der Verantwortung der kommenden Regierung, diese Maßnahmen umzusetzen. Auch über die Finanzierung solcher Maßnahmen müsse sich die kommende Regierung einigen. "Der Brief ist abgesandt, die Kommission wird darauf reagieren."

Testfeld in fünf Städten

Haufe stellte zudem klar, dass es sich bei den im Brief an die EU genannten fünf Städten nicht um Modellregionen handele, in denen kostenfreier ÖPNV-Verkehr ausprobiert werden soll. Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim seien vielmehr ausgewählt worden, "um generell Maßnahmen zur sauberen Luft auszuprobieren". Dabei könne es sich um den Ausbau der E-Mobilität handeln, aber eben auch um "ein temporäres Angebot für Gratis-ÖPNV".

Haufe betonte, die Bundesregierung wolle Fahrverbote vermeiden. Er sagte gleichzeitig aber auch, dass man "Grenzwertüberschreitungen dauerhaft in Städten nicht abstellen" könne, wenn nicht die Schadstoffbelastung durch Dieselfahrzeuge sinke. "Das ist die Grundlage", sagte Haufe. Alles andere, was darüber hinaus angeschoben werde, sei "zusätzlich gedacht". Es gehe überhaupt nicht darum, die Autobranche zu entlasten.

Die Branche will jedoch weiterhin nicht wahrhaben, dass ihre Produkte der Stadtluft am meisten zusetzen. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) behauptete am Mittwoch in Berlin, die Stickoxidemissionen im Straßenverkehr in Deutschland seien seit 1990 trotz steigenden Verkehrsaufkommens um 70 Prozent gesunken. Nach vorläufigen Daten des Umweltbundesamtes überschritten im vergangenen Jahr rund 46 Prozent der 246 Verkehrsmessstationen in Deutschland den erlaubten Jahresmittelwert nach 58 Prozent im Jahr davor.

February 14, 2018

