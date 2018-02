Toronto (ots/PRNewswire) -



Siegerehrung findet auf der EHSQ Alliance Konferenz 2018 am 18. April in Austin, Texas, statt



Intelex Technologies, ein weltweit führender Anbieter für cloudbasierte EHSQ-Managementsoftware (Environmental, Health, Safety, Quality), gab heute die Gewinner des EHSQ Alliance Award 2018 aus neun Kategorien bekannt.



Mit einem weltweiten Kundenstamm umfassen die Auszeichnungen Kategorien wie Umweltschutzmaßnahmen, Qualitätsstandards, Leistungen in puncto Gesundheit und Sicherheit sowie Implementierungspartner.



"Diese Auszeichnungen bieten uns als Gemeinschaft die Möglichkeit, Spitzenleistungen im Bereich des Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Qualitätsmanagements (EHSQ) anzuerkennen und die innovativen und wegweisenden Durchbrüche, die in unserer Industrie tagtäglich erreicht werden, zu würdigen. Wir hoffen, dass die hier geteilten Best Practices die gesamte Industrie inspirieren werden, ihre EHSQ-Performance vorantreiben und tatsächlich industrieweit Wirkung zeigen, um zu einem dauerhaften Wandel des Geschäftsumfelds beizutragen", erklärte Vinay Nair, Senior Vice President des Arbeitsbereiches Marketing bei Intelex.



Intelex zeichnet Spitzenleistungen in den Bereichen Innovation, Führung, Einsatz sowie außerordentliche Erfolge von Kunden und Partnern in den folgenden Kategorien aus:



Zu den Finalisten zählen:











Auszeichnung Finalist Finalist Finalist



Implementierungspartner Arcadis ERM Summit EHSQ



Lösungspartner Enhesa RegScan



GBW Rail Car Hohe Qualitätsstandards Services NASA Nestle



Exzellentes Lieferantenmanagement CKE Nexteer Starbucks



EHSQ All-Star Chris Ward Jeremy Milam



Leistung im Bereich Gesundheit & Sicherheit Ecolab Bimbo Bakeries Moss



GBW Rail Car Energy Transfer Umweltverantwortung Cabot Services Partners



LP Building Integrierte EHSQ- Products DHL Supply Chain GBW Rail Car Dienstleistungen



Einsatz ABB Ecolab Agnico Eagle



Informationen zur EHSQ Alliance Konferenz:



Die Gewinner werden auf der Alliance Konferenz 2018 am 18. April in Austin, Texas, während einer Siegerehrung mit Dinner im Fairmont Hotel bekanntgegeben. Die EHSQ Alliance Konferenz 2018 findet vom 18.-20. April statt. Weitere Informationen finden Sie hier: (Link (https://www.ehsqallianceconference.com/))



Informationen zu Intelex Technologies:



Mit über 1000 Kunden und einer Millionen Benutzer gilt Intelex Technologies Inc. als weltweiter Führer für Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Qualitätsmanagement (EHSQ)-Software. Bereits seit 1992 haben die skalierbare, webbasierte Plattform sowie die Anwendungen des Unternehmens Kunden aus sämtlichen Industriebereichen bei der Optimierung ihrer Geschäftsverläufe, bei der Minderung unternehmensweiter Risiken sowie bei der dauerhaften Einhaltung international geltender Standards (wie z.B. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und OHSAS 18001) und Regulierungsanforderungen unterstützt. Intelex gehört zu den am rasantesten wachsenden Technologieunternehmen Nordamerikas, erhielt den Waterstone's Most Admired Corporate Cultures Award, den Aon Hewitt Award für den besten Mitarbeiter und wurde zuvor mehrmals mit dem Deloitte's Best Managed Companies Award ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.intelex.com.



Pressekontakt: Jennifer Rollo 416-646-2597 Jennifer.Rollo@intelex.com