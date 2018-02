Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev nach Absatzzahlen des US-Konkurrenten MillerCoors auf "Underweight" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die leicht rückläufige Geschäftsentwicklung der MillerCoors-Brauerei decke sich mit ihrer Erwartung, die sie an die Zahlen von AB Inbev in den USA habe, schrieb Analystin Komal Dhillon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ck Datum der Analyse: 14.02.2018

ISIN: BE0974293251