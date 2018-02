Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Unilever NV auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Analyst Sanath Sudarsan passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen an den Verkauf des Brotaufstrich-Geschäfts und die auslaufenden Restrukturierungsausgaben an. Er geht nach wie vor davon aus, dass der Konsumgüterhersteller die Margenziele für 2020 erreichen wird, auch wenn er Gefahren für die Umsatzqualität sehe./ajx/gl Datum der Analyse: 13.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0086 2018-02-14/15:08

ISIN: NL0000009355